Maternidade conta com camas para obesos e poltronas novas

O Hospital Materno Infantil (HMI) recebeu reforço em seu mobiliário com a entrega cinco camas para pacientes obesas, uma novidade para a estrutura da unidade. Além disso, foram entregues 140 poltronas para acompanhantes. A aquisição garante mais conforto aos atendidos e melhora a estrutura dos leitos.

As cinco camas para obesos possuem um tamanho diferenciado, além de serem elétricas e possuírem comando manual para o paciente e um painel de controle para a equipe de enfermagem. Outro diferencial é a bateria para funcionamento no caso de falta de energia.

Já as poltronas são reclináveis, com o dorso e o apoio para as pernas, revestidas com couro sintético.

Foram investidos mais de R$ 150 mil, com recursos da Rede Cegonha, como parte de um conjunto de ações que busca garantir um atendimento de qualidade para mães e bebês. Os novos itens já estão disponíveis na maternidade e nos próximos dias serão disponibilizados nos leitos.

Melhorias

Somente neste mês a unidade recebeu ainda o reforço de novos equipamentos para a estrutura que visam dar mais segurança para os procedimentos médicos e uma melhor assistência aos pacientes.

Foram adquiridos para a maternidade: 21 novos monitores multiparamétricos, para monitoramento dos sinais vitais dos pacientes e 12 oxímetros portáteis, para aferição do nível de oxigênio no sangue. Os novos itens beneficiaram principalmente o centro-cirúrgico e Utin (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) e foram adquiridos com apoio de emenda parlamentar, com investimento de cerca de R$ 600 mil.

Há décadas o governo não investia tanto em equipamentos para a maternidade como atualmente. Desde 2015 a maternidade recebeu investimentos de mais de quase R$ 4 milhões, que possibilitaram a aquisição de vários equipamentos para substituição dos antigos ou para complementar a estrutura já existente.

“Com esses novos aparelhos, as pacientes serão melhor monitoradas e os médicos estarão mais seguros, principalmente para atuar em casos mais graves”, disse a apoiadora técnica da unidade, Márcia Monteiro.

As melhorias na unidade não param por aí. Até o fim do ano devem chegar mais de 30 equipamentos para tratamento de icterícia. Em breve a unidade receberá ainda mais 50 camas, seis mesas cirúrgicas, quatro cardiotocógrafo, para avaliar o bem-estar do recém-nascido, 18 mil pulseiras, 42 balanças pediátricas.