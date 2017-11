Masamy Eda apresenta projeto para homenagear vereadores

O deputado Masamy Eda (PMDB) apresentou o Projeto de Decreto Legislativo Nº 054/2017, que conceder a comenda ‘Orgulho de Roraima’ para vários personagens da política local. Irão receber homenagem o vereador pastor Manoel Neves (PRB), de Boa Vista; Cidalino Mariano de Lima do (PMDB), de Rorainópolis; Jefferson Manduca Moreira da Silva (PSL), de Pacaraima, e Lourdes Miguel de Brito (PDT), de Uiramutã.

Masamy Eda justificou as homenagens como uma maneira encontrada para valorizar o trabalho que eles realizam junto aos municípios que representam. “Acompanho o trabalho desses servidores do povo, são pessoas experientes e que merecem o reconhecimento da Assembleia Legislativa (ALERR), por meio desta honraria, pois eles são um Orgulho para Roraima”, disse o autor do projeto, que antes de ser eleito para deputado estadual em 2014, estava vereador na Câmara Municipal de Boa Vista (CMBV), pelo terceiro mandato.

Conheça os homenageados

Cidalino Mariano é do Rio Grande do Norte (RN) e chegou ao Rorainópolis no Sul de Roraima em 1999. Formou-se em Pedagogia pela Universidade Estadual (UERR) e já está no terceiro mandato de vereador pelo município.

Outro homenageado é Jefferson Manduca, natural do município de Pacaraima localizado ao Norte de Roraima. Manduca é o mais novo integrante da Câmara Municipal daquele município, eleito nas eleições de 2016, onde tem lutado em prol do desenvolvimento da região e pelo respeito aos povos indígenas.

Em Boa Vista quem receberá a comenda Orgulho de Roraima, será o vereador Pastor Manoel Neves que é natural do estado da Bahia (BA), mas já está em Roraima desde 2000. Na justificativa do projeto, Masamy pontua a atuação de Neves a frente da Câmara Municipal de Boa Vista. “Defende os princípios da família por acreditar que é o alicerce da sociedade. Atua ainda nas áreas de educação, infraestrutura, saúde e direitos humanos”, detalha o texto.

Quem também vai receber a comenda será a vereadora do município de Uiramutã, Lourdes Miguel de Brito. A parlamentar é roraimense e construiu sua história por meio da atuação como professora. Ela é formada em Licenciatura Intercultural pelo Instituto Insikiran da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Foi eleita em 2016 com 304 votos no pleito de 2016 e atua em defesa da formação das crianças e jovens de Uiramutã.

O projeto já foi protocolado na Casa Legislativa e tão logo esteja apto para apreciação em plenário, será colocado em votação e, posteriormente, marcada a data para entrega das honrarias.

Tarsira Rodrigues