Maria vai à escola: juíza visita alunos na última aula do projeto na Martinha Thury

O Projeto Maria vai à Escola está encerrando as aulas na décima escola contemplada, a Martinha Thury Vieira, no bairro Cauamé. Momento em que os alunos receberam a visita especial da Drª Maria Aparecida Cury, juíza do 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Tribunal de Justiça. Além de conhecerem a magistrada, responsável pelo projeto em Roraima, os alunos tiveram um bate-papo descontraído para que eventuais dúvidas fossem sanadas com a visitante.

O projeto é fruto da parceria entre a Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de Violência Doméstica e Familiar e a Secretaria Municipal de Educação. As atividades que se iniciaram em maio de 2015, tem como objetivo inserir no currículo escolar, discussões a respeito de temas relativos aos direitos humanos, igualdade de gênero, etnia, bem como a problemática da violência doméstica e familiar contra a mulher.

“Sempre que encerramos as aulas nas turmas eu faço questão de vir e conversar com os estudantes e a direção da escola para saber como foi executado o projeto, se fez a diferença na vida dos alunos, na comunidade escolar, porque é essa a nossa intenção. Esta é uma parceria que me orgulho muito e estou sempre acompanhando de perto cada passo que damos”, disse a juíza.

Dividido em 10 aulas, o projeto busca sistematizar o conhecimento em torno das questões que levam as pessoas a resolução de conflitos por meio violentos, para em seguida, desconstruir essa visão. As aulas seguem um plano curricular que engloba os seguintes temas: O estudante e seu contexto familiar; novos arranjos familiares; os novos papéis de homens e mulheres na sociedade; Igualdade e direitos humanos; Violência Doméstica e a Lei Maria da Penha.

Os alunos são estimulados a expressar suas opiniões, por meio de redações e construção de cartazes. Para a aluna Manuelly Victória, 10 anos, foi uma experiência única de conhecimentos que levará para a vida. “Eu aprendi sobre meus direitos na sociedade. Mesmo ainda sendo menina, sei que já tenho meus direitos garantidos e aprendi a agir quando eu passar por alguma situação de violência, até mesmo vou saber como ajudar alguém que passe por isso”, disse.

O projeto já esteve presente em dez escolas municipais da capital e atendeu um público de aproximadamente 1,5 mil alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. As escolas já contempladas foram: Laucides Inácio de Oliveira; Glemíria Gonzaga de Andrade; Delacir de Melo Lima; Ioládio Batista; Escola Palmira de Castro Machado; Escola Maria Teresa Maciel; Carmem Eugênia Macaggi; Centenário de Boa Vista; Francisco de Souza Bríglia e Martinha Thury.

Na próxima semana, começam as aulas na Escola Municipal Aquilino da Mota Duarte, no Centro. O projeto se encerra com a entrega de um certificado para os alunos, geralmente no Prédio do Tribunal de Justiça de Roraima. É importante frisar que apenas dois Estados desenvolvem o Maria vai à Escola neste formato, Rio Grande do Sul e Roraima, assim outros estados brasileiros buscam copiar o modelo que é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC.

Ceiça Chaves