Maria Helena lidera ranking nacional de melhor parlamentar de Roraima

Entrevistada no Programa Linha de Frente da rádio 93 FM, a deputada federal Maria Helena (PSB/RR) comentou a pesquisa apresentada pelo site “Ranking dos Políticos”, em que a parlamentar aparece com a maior pontuação dentre os onze parlamentares federais de Roraima, oito deputados e três senadores.

A pesquisa avaliou vários pontos como a presença nas sessões, o uso da verba indenizatória, participação pública e o principal que são os processos judiciais [a deputada não possui nenhum].

“Tenho me esforçado muito para trazer recursos e melhorar a vida do roraimense. Temos vivido um momento difícil no país, mas não podemos parar. Procuro não faltar às sessões e lutar para buscar recursos junto ao Governo Federal”, afirmou a deputada.

Na entrevista ela anunciou que está trabalhando para os municípios de Alto Alegre, Cantá, Rorainópolis, Pacaraima, Uiramutã, Caracaraí e Mucajaí. “Estamos levando Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para o Cantá e Alto Alegre. Outra promessa que fiz, inclusive aqui na 93 FM, foi a energia elétrica para os moradores da Serra Grande 2, no interior do Cantá. Em breve vamos poder comemorar estas conquistas”, disse Maria Helena.

Sobre a MP 765, que altera a remuneração de servidores do ex-território federal, reorganiza as carreiras e incorpora a gratificação, a deputada disse que era algo importante pelo fato de essas pessoas terem contribuindo bastante para o crescimento do Estado. Essas pessoas não tinham o reconhecimento na lei, que é auto regulamentável e não precisa de decreto presidencial. “Contei com o apoio irrestrito do senador Romero Jucá. A proposta foi preparada pelas nossas assessorias jurídicas com o intuito de reparar essa situação. Conseguimos graças à muito trabalho. Justiça foi feita”, comemorou a deputada.

Bruno Perez