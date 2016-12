Maria da Penha: projeto prevê alteração na pena por lesão leve nos casos de violência doméstica

Uma alteração na Lei Maria da Penha, projeto do senador Raimundo Lira (PMDB-PB), que tramita no Senado, prevê o aumento da pena do crime de lesão leve em caso de violência doméstica, passando de 3 para 4 anos de prisão. Para a Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa de Roraima, deputada Lenir Rodrigues (PPS), “a mudança é necessária porque há lesões corporais gravíssimas que chegam a ser tentativas de homicídio e a pessoa não recebe a pena compatível com a gravidade do seu ato”, disse.

Porém, a parlamentar alertou que o agravamento das penas não é a solução para o País. “Como defensora pública licenciada que sou, acredito que a solução é o investimento em educação, educação popular nas famílias, organização das famílias na comunidade e investimento na Defensoria Pública, que faz o papel também de prevenção nas comunidades”, ressaltou.

A advogada do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), órgão da Assembleia Legislativa de Roraima, lembrou que um entendimento no STF (Superior Tribunal Federal) permitiu que os crimes, mesmo sendo lesões leves estão incondicionados à representação da vítima.

“Se uma vizinha ver uma mulher apanhando, mesmo a lesão seja leve, independente da vítima registrar queixa ou não, deverá ser apurado através de inquérito policial e o Ministério Público seguirá ou não com a ação”, explicou Lenir.

De acordo com a deputada, a lesão leve pode ser um pequeno tapa que deixa a pele vermelha e ao fazer o exame de corpo delito pode ser que não apareça como deve aparecer. “É preciso ter muito cuidado com isso. A gente sempre está repetindo que embora a violência física deixe marcas, tem homens que batem com toalha molhada, enfim, há várias especificidades de se lesionar uma mulher e isso é crime”, disse.

Para ela, esse novo projeto que altera a pena por lesão leve em caso de violência doméstica “é importantíssimo porque é preciso lançar esse olhar e ver que a violência contra a mulher, mesmo que essa lesão seja leve, pode gerar lesões graves e chegar até ao feminicídio”, alertou.

O projeto do senador paraibano está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado. Caso seja aprovado, sem recursos, poderá seguir diretamente para apreciação na Câmara dos Deputados.

Shirleide Vasconcelos