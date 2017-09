Marcha para Jesus recebe recursos da Prefeitura de Boa Vista

Um dos principais eventos cristãos de Roraima recebe mais uma vez o apoio da Prefeitura de Boa Vista. Nesta sexta-feira, 15, a prefeita Teresa Surita assinou o convênio que repassa R$ 150 mil para a realização da Marcha para Jesus. O evento ocorrerá no dia 5 de outubro, na Praça Fábio Marques Paracat.

Desde 2013, quando entrou para o calendário oficial de eventos do município, a Marcha para Jesus, organizada pela Ordem dos Ministros Evangélicos de Roraima (Omerr), conta com a parceria da prefeitura. “Esse evento é muito importante para Roraima. Hoje a marcha já faz parte do calendário cultural, econômico, ou seja, movimenta uma série de setores importantes para Boa Vista”, disse a prefeita Teresa Surita.

A 23ª edição da Marcha para Jesus traz o tema “Minha Família, Meu Tesouro”. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas participem da celebração. Além do público de Boa Vista, são esperados fiéis de todos os municípios de Roraima e caravanas de outros estados e países vizinhos, como Venezuela e Guiana. Visitantes que movimentam o turismo e a economia do município. Para o presidente da Omerr, apóstolo Elton Souza, o apoio da Prefeitura de Boa Vista é essencial para que o evento aconteça.

“Sem a participação da prefeitura, fica inviável promover um evento de magnitude tão grande que é a Marcha para Jesus. É o quinto ano consecutivo que conseguimos manter essa parceria, mesmo com toda situação econômica vigente no país. A marcha é um evento que agrega a fé das pessoas e que também gera um aquecimento na economia local”, destacou o presidente.

O valor repassado é proveniente de recursos destinados à cultura por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) e depositado na conta da Ordem dos Ministros Evangélicos de Roraima que representa 72 igrejas do estado.

Gleide Rodrigues