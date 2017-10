Marcha para Jesus atrai multidão para a praça Fábio Marques Paracat

Milhares de pessoas percorreram a avenida Ene Garcez nesta quinta-feira, 5, em uma demonstração de fé. A 23ª edição da Marcha para Jesus reuniu crianças, jovens e adultos que cantaram louvores e fizeram orações durante a caminhada. Os fiéis saíram da praça de eventos Fábio Marques Paracat, deram a volta no Centro Cívico e retornaram para a praça, onde bandas evangélicas e pregadores se apresentavam.

Há cinco anos, a professora Hellen Rodrigues, 26 anos, não perde uma edição da marcha. “A gente está aqui pra falar de Deus, de paz e de alegria. É um momento de reflexão e de mostrar que Jesus pode transformar nossa sociedade”, disse.

O vice-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique Machado, esteve no evento que faz parte do calendário oficial do município e que pelo quinto ano consecutivo conta com o apoio da Prefeitura de Boa Vista. “A Marcha para Jesus é um dos maiores eventos de demonstração de fé, uma referência na nossa capital, atraindo pessoas de outros municípios, estados e países vizinhos. O evento também movimenta o turismo e a economia de Boa Vista. Apoiar a Marcha para Jesus é um compromisso da prefeitura”, ressaltou.

De acordo com o presidente da Organização dos Ministros Evangélicos de Roraima (Omer), apóstolo Elton Souza, o evento reúne evangélicos, católicos e seguidores de outras religiões e tem se consolidado como um dos maiores eventos cristãos de Boa Vista. “Cada ano que passa, a gente vê o crescimento da Marcha para Jesus, as famílias participando. Este ano, nosso tema é ‘Família: meu maior tesouro’, nossa mensagem é a valorização da família”, falou.

Gleide Rodrigues