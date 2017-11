Marcelo Cabral solicita construção de posto policial no Samaúma

O deputado Marcelo Cabral (PMDB) fez uma indicação ao Governo do Estado pedindo que seja construído na Vila Samaúma, no município de Mucajaí 55 quilômetros de Boa Vista, um posto policial para atender os moradores da comunidade e os que vivem nas áreas ao entorno.

“Estive no final de semana na região de Samaúma e vi pais, alunos e a comunidade em geral necessitando de um apoio policial. Na região tem aproximadamente duas mil pessoas e esse policiamento é para atender as demandas que existem no local, além de levar segurança à população, um direito do povo, que está sendo negligenciado”, disse Marcelo Cabral.

Com o aumento do contingente demográfico, as demandas relativas aos conflitos têm amentado expressivamente, deixando a população apreensiva nos momentos de tensão, que não têm a quem recorrer de imediato. O deputado também ouviu reclamações de comerciantes da região, os quais relatam que não estão tranquilos com a falta de segurança na vila.

“Várias famílias reclamaram da situação e falaram da necessidade urgente de segurança para os filhos, assim como os comerciantes que, a cada dia, estão trabalhando na pressão da insegurança. Pelo que presenciei no local, é de extrema urgência se levar tranquilidade e segurança para o homem do campo através de um posto policial. Por isso peço à governadora que atenda essa demanda dos moradores do Samaúma”, reforçou o parlamentar.

Marilena Freitas