Marcelo Cabral quer mudar nome da vicinal São Silvestre para rodovia Raimundo Pinheiro

Como forma de prestigiar pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Roraima, o deputado Marcelo Cabral (PMDB) apresentou um Projeto de Lei n° 31/2016 que denomina a Vicinal São Silvestre como Rodovia Estadual Raimundo Pinheiro. Localizada no município de Alto Alegre, a 95 km da capital Boa-vistense, a estrada inicia no entroncamento da RR-203.

O parlamentar quer homenagear Raimundo Pinheiro, conforme justificou, por ter sido um cidadão íntegro, empresário da construção civil na área de estrada e terraplanagem. Pinheiro também foi um dos pioneiros na região com a pecuária bovina e na atividade pesqueira. Naquela época, quando ainda era Território de Roraima, as dificuldades eram maiores e, mesmo assim, ele não recuou.

“É dever do Poder Público velar pela memória daqueles que tiveram uma folha de serviços prestados à administração do Estado, ao governo e à sociedade. É mais do que justa a homenagem em memória de Raimundo Pinheiro, pela sua história, trabalho e legado que deixou na região. Todos os moradores o conhecem porque fez um trabalho belíssimo naquela região”, justificou o deputado.

Na preposição, o parlamentar deixa claro que caberá ao Poder Executivo Estadual, através da Secretaria de Infraestrutura (SEINF), providenciar a sinalização identificativa da rodovia estadual com o nome do homenageado.

“O SPA, assim era conhecido Raimundo Pinheiro, desbravou, abriu aquela estrada de São Silvestre e ali construiu fazendas, património que hoje pertence a sua família. Ele deixou um legado como pai, esposo e amigo, por isso merece ser homenageado”, reforçou Cabral.

Marilena Freitas