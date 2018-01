O médico oftalmologista Marcelo Batista é o novo secretário estadual de Saúde, assumindo o lugar de Paulo Linhares que deixou o cargo para se dedicar à sua pré-candidatura a deputado federal. O decreto de nomeação, assinado pela governadora Suely Campos, foi publicado no Diário Oficial do Estado na edição do último dia 18, que circula nesta sexta-feira, 19.

O titular é formado pela Universidade Federal de Roraima e servidor efetivo da secretaria há 12 anos. Além de atender pelo Sistema Único de Saúde na Clínica Especializada Coronel Mota, participou de ações itinerantes do Governo como a Caravana do Povo, atendendo a população de praticamente todo o Estado. Foi vereador por Boa Vista (2012-2016) e assume agora a missão de comandar a gestão da Sesau.

Batista afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho de seus antecessores, com três prioridades: a inauguração do Hospital de Clínicas, reforçar o estoque de material e medicamentos em todo o Estado e investir em um atendimento mais humanizado nas unidades de saúde do Estado.

O novo secretário já solicitou dos coordenadores de todas as áreas da saúde, um levantamento completo sobre o quadro atual, com base no qual irá avaliar as medidas emergenciais e prioritárias a serem adotadas já a partir dos próximos dias. “Além de me reunir individualmente com cada coordenação, farei visitas às unidades para a partir de então definirmos as próximas ações a serem adotadas”, explicou.