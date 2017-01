Máquinas retiram cinco toneladas de lixo do perímetro externo da Pamc

Uma retroescavadeira e três caminhões caçamba retiram aproximadamente cinco toneladas de entulho de toda a área externa da Pamc (Penitenciara Agrícola de Monte Cristo) na manhã desta terça-feira, 17. Além de preparar o terreno para o início das obras de reforma, a medida também facilita a visibilidade dos agentes de segurança.

De acordo com o secretário adjunto da Sejuc (Secretaria Estadual e Justiça e Cidadania), major Francisco Castro, o trabalho realizado retirou vegetação, entulhos e materiais que poderiam facilitar que os detentos se escondam durante uma tentativa de fuga.

“Toda a região em torno de uma unidade prisional é considerada de segurança, por isso precisa ser limpa com frequência para auxiliar no trabalho de vigia dos agentes, além de dificultar fugas ou arremessos de materiais ilícitos”, pontuou o major.

A retirada de entulhos na Pamc iniciou em 2015. Construções inacabadas ou depredadas na área interna foram demolidas e todo o entulho recolhido. “O que fizemos hoje, na verdade, é a continuação de um trabalho que já vem sendo realizado desde o ano passado na parte interna da Pamc. Havia muitas alas quebradas e os materiais, como madeiras e vergalhões, eram recolhidos pelos internos e utilizados para construção de escadas artesanais. Nosso objetivo é impedir que isso aconteça até que a unidade seja reestruturada”, ressaltou Castro.

Reforma

Em processo da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura) a reforma da Pamc deve ocorrer ainda este ano. Estimada em aproximadamente R$ 4,3 milhões, o projeto também tem caráter de ampliação.

“Além da reestruturação das alas 1,11, 12 e 16, também serão construídas duas novas áreas de convivência, uma destinada exclusivamente para visita de familiares e outra para visita íntima. Será implantado também um sistema novo de esgoto”, disse o major Francisco Castro.

Melhorias

Considerado o maior presídio do estado de Roraima, a Pamc não recebia melhorias desde a sua construção em 1989.

Diante da situação encontrada, a governadora Suely Campos, vem tralhando para modernizar e fortificar a estrutura da unidade. Foi construída uma muralha com passarela no meio da unidade, ligando às muralhas externas, com uma passarela para mobilização de tropa e guaritas com altura superior as antigas oferecendo assim maior segurança ao policial. Foram instaladas ainda, concertinas, cercas elétricas, câmeras de videomonitoramento, além da melhoria na alimentação.