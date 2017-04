Malária: RR teve redução de casos, mas eliminação da doença ainda é desafio

No dia 25 de abril é celebrado o Dia Mundial da Malária, um momento oportuno para destacar o combate à doença. Apesar da redução de 6% nos casos notificados de malária no Estado de Roraima no ano passado, a eliminação ainda é um desafio principalmente na região amazônica.

Em 2015 foram confirmados 5.966 casos de malária; frente a 5.597 em 2016. Mais da metade destes casos são importados, ou seja, de pacientes infectados em países vizinhos e notificados em Roraima, número este que vem crescendo. Estes casos são geralmente procedentes de garimpos ilegais onde não há um sistema de saúde organizado e com grande número de casos notificados principalmente pelos municípios de Boa Vista e Pacaraima.

A malária falciparum é uma das mais perigosas e por isso a mais provável de causar fatalidades. Por isso, neste ano a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) tem priorizado a eliminação deste tipo de doença nos 15 municípios.

O secretário estadual de Saúde, Paulo Linhares, pontuou os avanços que o Estado tem obtido no combate a malária. “No ano passado, o Governo de Roraima conseguiu recurso de R$ 678 mil para a aquisição de três veículos modelo picape, oito motocicletas, quatro microscópios biológicos, quatro computadores, 30 bombas pulverizadoras e 15 termonebulizadores portáteis. Estes materiais ajudarão os municípios no combate à doença, onde cabe ao Estado monitorar e dar apoio técnico para desenvolvimento das ações”, enfatizou.

Cada município recebeu um termonebulizador e duas bombas pulverizadoras. Os municípios de Amajari, Alto Alegre, Caracaraí, Rorainópolis, Cantá, Bonfim, Iracema e Mucajaí foram contemplados com as motocicletas por apresentarem maior número de casos de malária em área rural, urbana e indígena.

Os novos veículos e computadores estão na Gerência do Núcleo Estadual de Controle da Malária dando apoio aos municípios de acordo com a situação epidemiológica. Além disso, nesta semana os municípios de Cantá, Mucajaí e Rorainópolis que apresentam maior notificação estão sendo acompanhados pela apoiadora técnica do Ministério da Saúde com intuito de desenvolver estratégias para reduzir a doença na região.

A capacitação dos agentes também tem sido prioridade. Neste ano, o Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública de Roraima) realizou o treinamento dos novos agentes laboratoriais do município de Cantá para garantir a qualidade do diagnóstico de malária, responsável em coletar a amostra do paciente em lâminas e diagnosticar. Novos treinamentos serão realizados ainda neste ano.

Combate

Com o objetivo de combater a malária e acabar com a doença no país, o Ministério da Saúde lançou em 10 de novembro de 2015 o Plano de Eliminação da Malária no Brasil. A medida faz parte dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) lançados pela ONU (Organização das Nações Unidas) em substituição aos Objetivos do Milênio. A meta é a redução de pelo menos 90% dos casos até 2030 e da eliminação da Malária em pelo menos 35 países. Em 2014, o Brasil registrou o menor número de casos de Malária nos últimos 35 anos (143.250 casos).