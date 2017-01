Mais de quatro mil pessoas se inscreveram no seletivo da Educação

A Prefeitura de Boa Vista encerrou nessa terça-feira, 17, as inscrições para o processo seletivo da Educação com um saldo de 4.801 mil inscritos. O número de inscrições foi além do esperado pela Secretaria Municipal de Educação. A estrutura montada na Escola Municipal Professora Maria Francisca da Silva Lemos, no bairro Buritis, possibilitou o atendimento do maior número de pessoas possível até o fechamento dos portões às 17h30.

Foram dois dias de atendimento conforme previsto em edital. A estrutura no local contou com cerca de 70 atendentes e sete salas adaptadas para o cadastramento dos candidatos. No total, foram mais de 90 pessoas envolvidas durante o seletivo, no apoio técnico, logístico e administrativo. A equipe foi treinada tanto para orientar a população, como para o cadastro e conferência dos documentos entregues.

“A princípio já esperávamos um grande número, o pessoal do atendimento foi capacitado, passou por treinamento e cada um leu atentamente o edital. O que mais dificultou foi que muitas pessoas chegavam com a documentação desorganizada e faltando itens. Tínhamos de cumprir o horário estabelecido no edital”, comentou a superintendente de Administração e Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, Maura Oliveira.

O seletivo para área urbana da capital ofertou 554 vagas para profissionais que atuarão nas escolas municipais, casas mães e creches pró-infância. São 230 vagas para merendeira, 27 para motorista, 283 para cuidador e 14 para apoio administrativo.

O cargo mais procurado foi o de cuidador – Educação Infantil e Ensino Fundamental – que registrou 1.430 inscritos. O segundo mais procurado foi o de merendeira com 1.158 inscritos. Já para cuidador – Casa Mãe – o número de inscritos foi de 1.049. Para o Apoio administrativo 995 pessoas fizeram as inscrições e 169 disputam as vagas para motorista.

O resultado final será divulgado no dia 25 e a convocação dos aprovados para lotação será nos dias 26 e 27 de janeiro. A contratação é temporária e a validade do processo deve durar um ano, podendo ser prorrogada. A carga horária varia de 40h a 44 horas semanais, dependendo da função. Os salários para estes cargos variam de R$ 1.020 a R$ 1.200.

Em 2016, foram ofertadas 621 vagas no processo seletivo tanto para área urbana como área rural e indígena, e o número de inscritos chegou a cerca de três mil. Neste ano, foram 704 vagas ofertadas e mais de cinco mil inscritos, contando com os da área rural e indígena. O aumento na procura em relação ao ano anterior foi de quase 40%.

O secretário adjunto Hefrayn Lopes ressaltou que a grande demanda deste ano evidenciou ainda mais a crise que assola o Brasil. “Baseada na experiência de outros seletivos, tínhamos uma estimativa de um número menor de pessoas. Creio que devido à crise que o país passa, muitas pessoas estão desempregadas esperando uma oportunidade como essa. Além disso, a prefeitura é um órgão que as pessoas confiam, que paga os salários em dia sem atrasos, obedece rigorosamente o calendário de pagamento implantado há quase quatro anos, há planejamento para pagamento de férias, décimo terceiro salário, ou seja, apesar da crise, o município faz a sua parte honrando com os compromissos”, disse.

Ceiça Chaves