Mais de mil pessoas assistiram o Musical Auto de Páscoa em dois fins de semanas consecutivos

O Musical que narra a história da vida, morte e ressurreição de Jesus , Porque Eu Te Amei, superou a expectativa de público este ano. O espetáculo foi apresentado em 12 sessões, nos dois últimos fins de semana e reuniu 1.303 pessoas. O musical foi produzido pela igreja Batista Monte Sinai, no bairro dos Estados.

“Foi muito emocionante poder relembrar todo o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que ele passou aqui na terra, foi uma prova verdadeira de amor por todos nós, muito emocionante e impactante da forma como foi apresentado”, disse emocionado Francisco Nascimento .

Este ano o musical foi a inovador sendo apresentado em foi fins de semanas consecutivos. “Quando terminamos o evento ano passado, percebemos que muita gente quis assistir a encenação mas não teve tempo. Então resolvemos estender e abrir novas oportunidades. A nossa ideia é realizar as apresentações em um espaço maior, futuramente”, destaca Márcio Lugão.

Todo o espetáculo foi cuidadosamente pensado pela coordenação, nas áreas da dança, música, e encenação. A equipe responsável pelos figurinos das cenas se dedicou em trazer veracidade à historia de Jesus em cada uma das cenas “A ideia era repassar tudo o mais real possível, então preparamos os pães, compramos os peixes e o suco que representa o vinho. Era tudo de verdade”, explicou Mary Bessa.

E toda a preparação com os detalhes valeu a pena aos olhos do público que saiu impactado. “Eu fiquei chocado, me senti meio que vendo aquilo realmente acontecer, isso me abalou muito, tanto que fiquei refletindo sobre toda a história que assisti”, contou Caio Souza sobre a cena que retrata a crucificação de Jesus.

O evento arrecadou mais de uma tonelada de alimentos que serão distribuídos á famílias carentes já atendidas e nos eventos sociais promovidos pela igreja e 138 pessoas tomaram a decisão de seguir sua vida com Jesus.

Para Cláudio Lísias, coordenador do evento, as expectativas foram superadas. “É gratificante acompanhar o número de pessoas que decidiram se relacionar com Jesus, após assistirem as apresentações. Isso comprova que toda a dedicação no trabalho vale muito a pena. Esse é o nosso grande objetivo”.

Jamile Carvalho