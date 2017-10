Mais de cem professores receberão comenda Orgulho de Roraima

Homenagear aquele que é importante no processo educativo e responsável na formação de cidadãos em diversas áreas do conhecimento humano, sobre a vida e a sociedade, o ‘professor’. É com esta proposta que a deputada Lenir Rodrigues (PPS) e o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), apresentaram o projeto de decreto legislativo número 047/2017, que irá agraciar mais de cem professores do Estado com a comenda ‘Orgulho de Roraima’.

A proposta foi votada e aprovada durante a sessão ordinária desta quarta-feira, 18, e a entrega das comendas está prevista para ocorrer na próxima semana. “Queremos demonstrar nossa gratidão e reconhecimento aos profissionais de educação, e não teremos apenas professores, mas trabalhadores da área administrativa da educação também”, explicou Lenir.

Ela disse ainda que a ideia surgiu a partir da necessidade de valorizar essas pessoas que contribuem para o crescimento do Estado, “são profissionais que realmente dão sentido ao desenvolvimento, pois o crescimento não pode ser mensurado apenas pela ótica da economia, mas pela formação humana do cidadão”, reforçou a deputada que também é professora, ao dizer que esta é uma das profissões mais belas.

O presidente da Assembleia, deputado Jalser Renier, destacou que o professor é importante para uma sociedade com mais qualidade de vida e com menos desigualdades sociais. “Esse profissional tem uma importância enorme na sociedade, ou pelo menos deveria ter. Professor é a profissão de todas as profissões, é uma missão. Sinto muito orgulho dos professores, porque, mesmo com essa desvalorização, estão diariamente em sala de aula repassando conhecimento para formar futuros profissionais”, disse.

A cerimônia para a entrega das comendas como já citado no início da matéria, deve ocorrer na próxima semana no auditório Noêmia Bastos Amazonas, na Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR).

Tarsira Rodrigues