Mais de 900 atletas participam dos Jogos do Servidor

A 2ª edição dos Jogos Esportivos do Servidor Municipal teve início nesta segunda-feira, 23, com abertura na Praça Fábio Marques Paracat. Ao todo, 910 atletas de 17 secretarias participam das atividades esportivas e lúdicas, que vão acontecer até o próximo dia 27. Os jogos são uma iniciativa da Prefeitura de Boa Vista por meio do programa Servidor de Valor.

A abertura dos jogos foi marcada pela apresentação das meninas que compõem a Escolinha de Ginástica Rítmica da Vila Olímpica, que também foram responsáveis por portar a bandeira do município de Boa Vista. Após isso, as delegações de cada secretaria desfilaram na praça, em meio aos brados de suas torcidas.

A proposta dos Jogos do Servidor é promover a integração dos servidores, além de proporcionar a eles a prática de atividades esportivas, lúdicas e que estimulem a busca por uma melhor qualidade de vida. Para a prefeita Teresa Surita, a essência principal dos jogos é o clima amistoso que envolve cada servidor nas atividades que são desempenhadas.

“Os jogos são uma forma de promovermos uma integração entre as secretarias. Todos querem ganhar, jogar, então isso desperta um espírito muito bom dentro da prefeitura. É um incentivo ao esporte, mas vemos aqui modalidades como dominó e outras coisas que não são apenas atividades físicas. E pelo número de inscritos, podemos ver que isso é algo que está dando resultado”, disse a prefeita.

Serão disputadas modalidades como Futebol de areia Feminino e Masculino; Vôlei de areia misto; Tênis de mesa; Dominó (dupla); Queimada Feminino e Masculino. Os três primeiros colocados de cada modalidade vão receber medalhas. Para a servidora da Secretaria Municipal de Educação, Valdeglaucia Barbosa, a euforia é grande e o sentimento é competitivo, porém amistoso.

“Nossa equipe está unida. Estamos muito eufóricos, com a expectativa de termos resultados positivos. Desde que os jogos deste ano foram anunciados, nós iniciamos os nossos treinamentos e estamos bem empenhados e preparados para ganhar”, disse a servidora, que vai disputar nas modalidades Queimada e Vôlei.

Fábio Cavalcante