Mais de 70 novos policiais militares reforçam o policiamento em Roraima

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) realizou nesta sexta-feira, dia 18, a formatura militar de conclusão do Curso de Formação de Soldados. A solenidade ocorreu na Esplanada do Palácio Senador Hélio Campos e marcou a incorporação de 76 novos policiais militares no Quadro de Praças Combatentes que irão integrar as unidades da PM da capital e do interior.

“Esse é mais um investimento em segurança. Esses soldados passaram meses se capacitando e agora estão aptos a fazer parte da Polícia Militar. Com esse reforço, poderemos implantar mais destacamentos nas vilas, e ampliar nossa segurança na capital e no inteiro. Essa formatura marca duas importantes conquistas, uma para a Corporação, que ganha mais profissionais qualificados e preparados para atuar nas ruas em prol da sociedade, e a segunda conquista, que é a vitória pessoal de cada um desses militares, que hoje veem seu esforço sendo realizado ao incorporar uma das instituições militares mais bem conceituadas do País”, destacou a governadora Suely Campos.

A turma 2017.1 é a quarta do concurso público de 2012. Dos 78 convocados em dezembro de 2016, 76 concluíram o curso de formação para soldado PM 2ª Classe, destes, 22 são mulheres, que, a partir de agora, atuarão no policiamento ostensivo e de guarda.

Para Josiel Mendonça, aluno soldado número um da turma, essa é uma conquista importante. “Não foi fácil, mas está sendo uma satisfação poder fazer parte da PM. Agora é me preparar para fazer um bom trabalho. Sei que essa nova turma será de grande importância e vem para somar com a tropa já existente; um grande avanço para servir e proteger a sociedade roraimense”, ressaltou.

O curso de formação foi iniciado no final de 2016 e teve duração de oito meses. Durante o período de ensino, os alunos desenvolveram conhecimento em diversas áreas, entre as quais, Direitos Humanos, Armamento, Equipamentos e Tiro, Policiamento de Trânsito, Policiamento de Guarda, Direito Penal, Policiamento Ambiental, Policiamento Comunitário, Contenção de Distúrbios Civis, Radiopatrulhamento, Maneabilidade Terrestre, Instrução Básica Militar, além de aulas práticas para policiamento preventivo e repressivo.

“A formação desses soldados representa um grande ganho para a PMRR e para a sociedade. É mais uma determinação da governadora que está sendo cumprida. Com esse efetivo, poderemos reforçar a segurança aqui na capital, com o policiamento ostensivo, e implantar novos destacamentos no interior”, pontuou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Edison Prola.

Outros investimentos

Ainda conforme o coronel Prola, a governadora tem realizado grandes investimentos na PMRR. “O governo está investindo na Polícia Militar com aquisição de equipamentos, como coletes balísticos, armas longas e rádios digitais de comunicação, além da aquisição de viaturas 4×4 para a tropa especializada e de motos para o Giro [Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva]; um caminhão para a Cavalaria e reformas de quartéis. Elementos essenciais que vão ajudar a tropa a desenvolver o trabalho com mais celeridade”, afirmou.

A governadora também autorizou a realização de concurso público para recompor o efetivo da PM, com a finalidade de melhorar a segurança em Boa Vista e implantar destacamentos no interior.

Valorização

Desde 2015, o Governo do Estado, por meio da PMRR, realizou a promoção de 680 militares, sendo 360 oficiais e 320 praças. Em julho deste ano, foram empossados 13 soldados músicos, remanescentes do concurso de 2014, específico para ingresso na Banda de Música da Polícia Militar e uma odontóloga. E em maio, 24 oficiais e 49 praças foram promovidos.

Atualmente, a Polícia Militar dispõe em seu quadro efetivo de 1.847 policiais. Com a assinatura do decreto que reduz o interstício dos militares, ocorrida no início de agosto, a governadora Suely Campos beneficiou cerca de 260 policiais. O Interstício é o tempo necessário que o militar tem que passar no posto e graduação para que seja promovido.

Neuzelir Moreira