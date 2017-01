Mais de 36 mil alunos do município retornam às aulas segunda-feira

Na próxima segunda-feira, 30, os alunos da rede municipal de ensino retornam à sala de aula – é o início do primeiro semestre do ano letivo de 2017. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Smec) já está nos preparativos finais para receber as crianças da pré-escola e Ensino Fundamental. Crianças das Casas Mãe e turmas de maternal (faixa etária de 2 e 3 anos) das Creches Proinfância, o início das aulas será em 06 de fevereiro.

A rede municipal de ensino vai iniciar o ano letivo com cerca de 36,5 mil alunos matriculados nas 114 unidades de ensino. Este ano, a rede contará com as 33 Casas Mãe, 6 Creches Proinfância, 58 escolas urbanas, 5 escolas rurais e 12 indígenas. Neste ano, foram disponibilizadas cinco mil novas vagas.

Nas Casas Mãe, a demanda será de aproximadamente mil crianças, 200 a mais do que em 2016. Nas 24 turmas das Creches Proinfância para crianças de 2 a 3 anos serão 700 vagas. Isso quer dizer que cerca de 1,7 mil crianças receberão os primeiros estímulos pedagógicos por meio do Programa Família que Acolhe junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

“Mais um ano se inicia e esperamos cumprir todas as nossas metas. Os profissionais estão preparados para mais uma jornada de ensino e alfabetização. Nossos alunos vão continuar a usufruir de uma educação de qualidade, com o uso da tecnologia dos tablets, mesas pedagógicas, kits da lego e com todo o suporte e material didático do Instituto Alfa e Beto”, disse a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita.

Mesmo com o recesso escolar, a Educação não parou. Os profissionais aproveitaram esse período para fortalecer os conhecimentos durante a 5º Semana Pedagógica. O evento envolveu mais de dois mil funcionários, entre gestores, coordenadores pedagógicos, professores titulares de sala de aula (inclusive da Eja), de Educação Física, arte-educadores e professores de laboratório.

Atualmente 10 escolas estão passando por reformas, incluindo o Centro Municipal Integrado de Educação Especial. Os serviços consistem em revisão geral de elétrica e hidráulica, troca de telhados, reparos na estrutura, portas e janelas, além de pintura geral e algumas adaptações do prédio para o melhor funcionamento das atividades escolares. A previsão é entregar reformadas algumas destas unidades ainda neste primeiro semestre.

Calendário Escolar 2017

O ano letivo 2017 divide-se em quatro bimestres letivos para o ensino regular, totalizando 205 dias letivos. O Calendário define o início do ano letivo para o dia 30 de janeiro de 2017 e término para o dia 15 de dezembro de 2017. O primeiro semestre termina no dia 30 de junho e o segundo semestre retorna no dia 17 de julho e finaliza no dia 15 de dezembro do corrente ano.

Segurança no trânsito

A Superintendência Municipal de Transito (Smtran) também inicia na segunda-feira, 30, operação que visa orientar pais e responsáveis de alunos sobre os cuidados com o trânsito. Por 15 dias, agentes estarão na entrada das escolas municipais, dando instruções sobre questões como faixas de pedestres, uso de capacete (motocicletas), cintos de segurança e cadeirinhas (carros), limites de velocidade, entre outros temas. A primeira a ser atendida será a Escola Municipal Carmem Eugênia.

Ceiça Chaves