Mais de 35 mil pessoas já prestigiaram o 26º Arraial do Anauá

Em três noites de festa, o 26º Arraial do Anauá já atraiu 35 mil pessoas, segundo cálculos da Polícia Militar. Além da programação em si, a organização do espaço é um diferencial que tem chamado a atenção dos frequentadores. Com três espaços principais funcionando simultaneamente, os públicos do anfiteatro, do palco alternativo e do forródromo puderam se divertir em temáticas diferentes.

O maior público registrado até o momento foi na noite de domingo, dia 25, quando 20 mil foram ao Parque Anauá. Outras 10 mil pessoas visitaram a festa na noite de abertura, no sábado, dia 24. No ano passado, o público foi estimado em mais de 200 mil visitantes ao longo dos 10 dias de festa e a meta é superar este número neste ano.

Na terceira noite de festa, nem a segunda-feira, nem o medo da chuva desanimaram o público, que compareceu ao arraial, para prestigiar o concurso de quadrilhas e as outras atrações da programação, Pela estimativa da Polícia Militar, cerca de 5 mil pessoas estiveram presentes no evento.

Mesmo no comecinho da semana, muitas pessoas aproveitaram a festa até o fim. A estudante Marcely Souza, de 19 anos, disse que mesmo tendo que acordar cedo no dia seguinte, resolveu prestigiar as bandas no evento. “Vim sábado, hoje de novo e quero vir mais vezes para ver as quadrilhas e as bandas”, ressaltou.

Já a dona de casa Altamira Souza, de 47 anos, foi para a festa especificamente para ver as bandas do dia. “São pessoas que eu conheço e vim prestigiar. Achei muito legal valorizar a cultura local, então aproveitei pra curtir a programação até o final”, disse.

Shows de forró encerram terceira noite de festa

Nesta segunda-feira, 26, a festa foi encerrada no Forródromo, ao som das bandas Elos e Pé no Chão. O público aprovou as atrações e toda a programação da terceira noite do maior arraial da região Norte, que segue até o dia 2 de julho.

Serão nove dias de muita festa no Parque Anauá até o dia 2 de julho, com uma programação recheada de atrações regionais, concurso de quadrilhas e grupos folclóricos, comidas típicas, bebidas e prestação de serviços.

Nesta terça-feira, dia 27, a programação começa cedo, às 17h, na Tenda Literária, com apresentação da Palhaça Denise, atividades de pinturas, leitura compartilhada e sorteios. No anfiteatro, as atividades começam às 19h com o concurso de quadrilhas.

Haverá ainda show no palco alternativo a partir das 21h, com o grupo Forrozão Pizada Quente. A festa será encerrada pelos cantores Wanderson Martinele e banda Xaxado da Paraíba, a partir das 22h.

Yana Lima