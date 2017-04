Mais de 300 pessoas participam de programação especial do Dia do Índio

Mais de 300 alunos e comunidades do Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima (CAM-IFRR) participaram, durante esta segunda-feira, 24, da programação especial para celebrar o Dia do Índio. As atividades envolveram apresentações culturais, pinturas corporais, degustação de comidas tradicionais, exposição de artesanato, desfile, palestras e torneio de arco e flecha.

A abertura teve a participação do diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros, do tuxaua da Comunidade do Raimundão (Alto Alegre), Leandro Guilherme, do vereador de Pacaraima e tuxaua da Comunidade Renascer, Gabriel Nascimento Peixoto, e do coordenador de curso, Daniel Rodrigues, que representou a Direção de Ensino.

Na programação, o grupo de dança da Comunidade do Raimundão fez a dança do parixara; alunos do campus apresentaram em Libras as músicas “Pérola Azul” e “Alegria”. O artista indígena Bartô expôs seus quadros, ministrou oficina, conversou com a plateia sobre as obras dele, o turismo no estado, as belezas de Roraima e fez dinâmica sobre significação de palavras de Roraima.

Para quem respondesse o significado de “Roraima”, Bartô sorteou um quadro, e quem ganhou foi o morador da Comunidade do Raimundão, Cirilo Roberto. Para o artista, que já visitou o campus, iniciativas como a da escola são importantes para a valorização da cultura indígena. “Cada vez que venho aqui, me surpreende essa intervenção, que é importante para o jovem sentir sua própria comunidade, gostar do seu espaço, sentir orgulho da sua cultura”, disse.

Para Barros, uma instituição de ensino tem o dever de promover a cultura indígena, mas cuidar para que o momento não seja usado apenas para festejar a data, mas como reflexão para que as políticas públicas não sejam ameaçadas. “A Região Norte tem a maior população indígena do País, e Roraima é um dos estados com maior proporção”, disse.

Outra atividade concorrida foi a do torneio de arco e flecha, que teve 11 alunas e 36 alunos disputando. O primeiro lugar ficou empatado entre Riusthe Dejan Monteiro Mota e Max Oliveira Schaeffer, que fizeram 60 pontos. No desempate, quem levou a melhor foi Riusthe. No feminino, somente Naisa Ohana Lourenço Tenente pontuou.

Rebeca Lopes