Mais de 300 casais participam de casamento coletivo em Roraima nesta sexta-feira

O cenário e data já foram escolhidos. Agora só falta o esperado sim. A maior cerimônia de casamento coletivo realizada em Roraima acontece nesta sexta-feira, 28, às 17h, no Parque Anauá.

A Caravana do Amor, projeto realizado pelo Governo do Estado em parceria com Tribunal de Justiça, Cartórios de Registro Civil, Defensoria Pública e Ministério Público de Roraima, proporcionará um momento especial e inesquecível para 300 casais, que terão as uniões oficializadas na primeira edição.

Com expectativa de um público em torno de duas mil pessoas, incluindo as famílias dos casais, a cerimônia ecumênica, com a presença de juiz de paz, terá direito a tapete vermelho, bênção aos recém-casados e fotos.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, destacou que o Governo do Estado atua para garantir o melhor à população. “Especialmente em um momento tão importante como esse – da concretização de uniões que, muitas vezes, já duram anos e que agora estarão legalmente reconhecidas e com uma cerimônia especial para celebrar e marcar esse momento”, disse.

Amor que resiste ao tempo

Não são apenas os mais jovens que compartilham o sonho de dizer o ‘sim’. Francisca Lopes, de 71 anos, e José de Castro Melo, de 62 anos, estão entre os 300 casais que participam da Caravana do Amor. Juntos há 20 anos, o casal não vai perder a oportunidade de colocarem no papel, a união que já é mais do que duradoura.

“Eu me casei com 18 anos e o relacionamento durou apenas dois anos. Depois, tive outro relacionamento, mas não me casei. Hoje, com quatro filhos, nove netos e 15 bisnetos, vou me casar na lei dos homens”, diz a noiva ansiosa.

Quando soube da oportunidade, ela não perdeu tempo: “Faz tempo que queria me casar. Eu disse a ele que iríamos até ensaiar para entrar na cerimônia”.

Caravana do Amor

É uma parceria entre o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Cartórios de Registro Civil, Defensoria Pública e Ministério Público de Roraima, que proporcionou oficializar a união de casais que já vivem maritalmente, sem qualquer tipo de custo.

A Setrabes foi responsável por receber as inscrições dos casais interessados e, na sequência, a documentação foi enviada à Defensoria Pública para realização dos trâmites legais do matrimônio.

Os Cartórios do 1º e 2º Ofícios participaram do projeto com apoio de pessoal para realizar a lavratura, prestando assessoramento sobre os atos de matrimônio, além da prévia quanto a procedimentos de habilitação de casamento.

Simone Cesário