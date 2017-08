Mais de 3 mil professores estaduais vão receber progressão horizontal

O governo de Roraima concedeu progressão horizontal para 3.329 professores da SEED (Secretaria Estadual de Educação e Desporto). A primeira relação com os nomes de 842 professores foi publicada no DOE (Diário Oficial do Estado) em julho. A segunda lista, contendo nomes de 2.487 docentes está no DOE, do dia 14 de agosto, segunda-feira.

“Esse era um compromisso nosso com a categoria e estamos cumprindo mais uma etapa. Isso possibilita mais segurança financeira para os professores e mais qualidade para a nossa Educação, pois profissionais satisfeitos com o seu trabalho rendem mais”, disse a governadora Suely Campos.

De acordo com a presidente da Comissão de Progressão Horizontal, Maria Bernadete Oliveira, da segunda relação, 751 professores ingressaram em 1995; 1036 foram admitidos em 2002 e 700 ingressaram no serviço público em 2003. “Na primeira lista tem professor que nunca recebeu o benefício. São professores que ingressaram de 2004 a 2012. Os professores de 2008 nunca foram contemplados. Foi uma iniciativa plausível da governadora Suely Campos do secretário de Educação Jules Rimet”, afirmou.

O benefício é concedido por tempo de serviço, dado a cada dois anos para professores efetivos em exercício. O cálculo que pode variar de 4,3% a 5%, de acordo com a categoria progredida. O DRH (Departamento de Recursos Humanos) da SEED tem prazo de 90 dias, a partir da publicação, para atualizar os salários. “Depois de atualizado, o professore recebe pelo novo valor correspondente”. O pagamento mais recente foi concedido em 2015 para os ingressos de 1995, 2002, 2003, 2004 e 2005.

“O Governo do Estado tem feito um grande trabalho de valorização dos servidores. Na Educação isso se evidencia com cada compromisso cumprido pela Governadora Suely Campos”, ressaltou o secretário Jules Rimet Soares.

Enquadramento

A valorização dos professores por parte do governo tem se expandido. Neste ano, 2.395 professores foram enquadrados, sendo 224 em 25 horas, 803 em 30 horas e 1.368 em 40 horas.

Com o enquadramento o salário do servidor ultrapassa 12 mil reais no último nível da carreira, uma das melhores remunerações de docentes do país.

As vantagens para o professor não se estende apenas na área financeira. O professor tem a possibilidade de se fixar somente em uma escola, além de proporcionar ao professor uma identidade com a escola e vinculo com o aluno.

Ozieli Ferreira