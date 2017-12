Mais de 200 produtores da agricultura familiar participam da audiência pública

Mais de 200 pessoas lotaram na tarde desta quinta-feira, 14, o plenarinho Deputado Valério Magalhães da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR), para participar da audiência pública que discutiu os problemas enfrentados pelos produtores rurais que investem na agricultura familiar no Estado. As autoridades governamentais das esferas Municipal, Estadual e Federal tiveram a oportunidade de ouvir dos líderes, de diversas organizações não-governamentais, quais são os gargalos que inviabilizam esse segmento econômico.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), a audiência superou as expectativas. “Tivemos um público muito bom, representando os municípios do Estado, e a presença de vários secretários. A preocupação de todos é uma só, então precisamos enfrentar e resolver a agricultura familiar porque os agricultores não podem continuar abandonados e isolados nas vicinais, sem ter condições operacionais, sem saber com vai lidar e de como será os investimentos de acordo com necessidade diante das estradas e das pontes quebradas, do incentivo, do problema fundiário e da comercialização dos produtos. Não basta apenas produzir, os agricultores querem comercializar, expandir seus negócios”, disse.

Conforme detalhou, a Assembleia junta-se a esses agricultores e aos demais órgãos governamentais voltados para agricultura familiar para traçar rumos que possam se traduzir em desenvolvimento. “Temos a peça orçamentária que está sendo discutida. O orçamento da Secretaria de Agricultura certamente levará em consideração o que foi tratado na audiência, porque entendemos que não existe Estado rico com uma agricultura pobre. O Estado não vai para frente se não dermos valor ao pequeno, e o pequeno neste caso, começa na agricultura familiar”, afirmou Jalser Renier.

O deputado George Melo (PSDC) disse que o quadro atual é de desconexão dos produtores com o Governo. “Eles produzem, mas não conseguem vender seus produtos, o que implica na não circulação de dinheiro no interior. Então são várias dificuldades como infraestrutura, estradas e pontes, a questão fundiária e a comercialização. Essa audiência foi para saber o que eles querem. Vamos levantar as necessidades e colocar na pauta do legislativo”, disse.

Participaram também da audiência os parlamentares Jorge Everton (PMDB) e Aurelina Medeiros (PODE), além de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). O Instituto de Terras de Roraima (Iteraima) não enviou representante.

Marilena Freitas