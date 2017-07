Mais de 100 mil pessoas prestigiaram o 26° Arraial do Anauá

O 26° Arraial do Anauá – Do Caburaí ao Chuí: O melhor arraial do Brasil é aqui! foi encerrado neste domingo (2), se consolidando como o maior festejo junino da Região Norte. Mais de 100 mil pessoas passaram pelo Parque Anauá para prestigiar uma das mais de 100 atrações que abrilhantaram as nove noites de festa.

A cantora Nadynne Leal abriu a programação do palco do Forródromo na noite de encerramento, que foi conduzida até o final pela banda Brasileirinho.

Como forma de valorizar as atrações locais, o Arraial trouxe programação musical com diversos artistas e bandas que fazem parte da cultura roraimense para valorizar o artista local e trazer à população, atrações do cotidiano.

A identidade cultural do Estado foi considerada até mesmo na escolha das atrações nacionais, como Wagner Luther, cantor roraimense com renome nacional. “Estamos desenvolvendo um trabalho cada vez maior fora do Brasil, mas é sempre gratificante voltar pra casa e apresentar um pouco deste trabalho, ainda mais amadurecido, para o público roraimense”, avaliou o cantor.

Além dele, em parceria com o Ministério da Cultura, o Governo do Estado trouxe ao público o tradicional Trio Nordestino, que durante a passagem pelo Estado, elogiou a escolha de uma banda que preserva as raízes do ritmo mais popular em Roraima.

“Hoje as paradas musicais são dominadas por diversos ritmos, onde o forró de raiz não tem tido muito espaço. Por isso as festas juninas são uma forma de resgatarmos este que é um dos estilos musicais mais antigos e lindos do Brasil. Para nós foi muito emocionante tocar em Roraima”, declarou Mário Luiz, um dos integrantes do grupo.

O público aprovou a programação do evento. Relatos como o da diarista Mônica Macedo resumiram bem o que muitas pessoas falaram durante os nove dias de festa. “Eu vim no dia do Wagner Luther e vim também no penúltimo e último dias e deu para perceber que as bandas locais não ficam para trás. Animaram o público do mesmo jeito”, elogiou a roraimense de 29 anos.

Já para o estudante Márcio Lima, de 25 anos, a valorização de artistas locais foi um acerto. “Eu vim todos os dias, pois estava com uma barraca no Arraial, e pra mim o dia mais divertido foi no sábado e domingo, quando só teve artista local. Isso é muito bacana porque tem artista para vários gostos”, explicou.

Atrações

As quadrilhas juninas deram um show à parte, com temas que abordaram questões históricas, culturais e sociais. Entre as 24 quadrilhas juninas que participaram do concurso, as grandes campeãs foram a Coração Caipira, do grupo especial, e Agitação Caipira, que se despede do grupo de acesso.

Além das quadrilhas juninas, no Anfiteatro se apresentaram ainda grupos de diversas manifestações culturais como o boi-bumbá e a ciranda. Mas teve também muita cultura e estímulo à leitura com a Tenda Literária, com enfoque para o público infantil.

A festa trabalhou ainda a sensibilização para a preservação do meio ambiente, com a distribuição de mais de 2,4 mil mudas frutíferas. Cerca de mil pessoas passaram, a cada noite, pela Fazendinha da Seapa, onde os animas ficaram expostos, como cavalos, gansos, peixes, mini bodes, mini vacas, mini carneiros.

A barraca Cidadania Caipira também foi uma atração à parte, onde a cada dia a temática era referente a uma região diferente. A renda arrecadada em todos os dias de festa será revertida em projetos sociais.

Público elogia organização e segurança

Quem prestigiou a 26ª edição do Arraial do Anauá pontuou como positivo o clima de paz. A segurança foi garantida por 120 policiais militares por dia, com policiamento a pé, a cavalo, em motocicletas e policiais à paisana. Além disso, estiveram no local policiais civis, bombeiros militares e agentes do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), totalizando 150 agentes trabalhando por noite.

A vendedora Priscila Oliveira Silva, de 37 anos, deixou a filha na companhia dos livros na Tenda Literária, enquanto olhava as apresentações no anfiteatro. “A gente só confia porque vê a organização e policiais por todo lado. Fica um ambiente bem família”, explicou.

Estratégia parecida foi usada pela espectadora Ana Cardoso, de 38 anos, que explicou que em um dos dias de festa, deixou os três filhos pré-adolescentes no parque de diversões enquanto assistia às apresentações do concurso de quadrilhas. “Desde o primeiro dia eu tenho visto os policiais em todos os lugares, então me senti segura para deixar meus filhos brincando enquanto assisto às quadrilhas”, relatou.

Segundo o subcomandante do Policiamento da Capital da Polícia Militar, coronel Paulo Roberto Macedo, toda a área do Parque foi ocupada por equipes da PM e o resultado foi positivo: nenhuma ocorrência grave registrada no evento.

“Nosso objetivo foi que todos aproveitassem a festa com segurança, inibindo qualquer transtorno para aqueles que estavam se divertindo e isso nós conseguimos”, disse.

Trânsito

Durante o evento também não foi registrada nenhuma ocorrência no trânsito dentro e no entorno do Parque.

A população aprovou o esquema de segurança e a organização dos estacionamentos. “Eu não tive dificuldades para estacionar o meu carro, e todos os agentes de trânsito souberam me orientar muito bem”, disse Claudio dos Santos, 36 anos.

Yana Lima