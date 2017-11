Mais de 100 km de vicinais serão recuperadas em Rorainópolis

O município de Rorainópolis será beneficiado com a recuperação de mais de 100 km de estradas viciais. A obra foi viabilizada com recursos obtidos pelo senador Romero Jucá, por meio de um convênio com a Superintendência do Incra em Roraima.

Serão 24 vicinais atendidas na primeira etapa do projeto, beneficiando diretamente mais de mil famílias de pequenos agricultores da região. “Com esse trabalho, vamos trazer uma condição muito melhor de produção e geração de renda para as famílias de Rorainópolis. É um investimentos que estamos fazendo junto ao Incra e as prefeituras para garantir apoio ao setor produtivo do nosso Estado”.

O agricultor Zaia da Silva mora na vicinal 14, uma das vias que será atendida na primeira etapa de recuperação. Ele trabalha com a produção de laranja e outros cítricos, vendida no mercado de Manaus e Boa Vista. “A estrada agora está muito ruim e isso deixa o frete muito mais caro. Com a recuperação da vicinal, a gente consegue reduzir esse custo e levar o produto para venda. Outro benefício é para os alunos que, conseguem chegar na escola”, disse.

Quem também será beneficiado nessa etapa, é o produtor Francisco Viera que mora na vicinal 4, produzindo mandioca e farinha. Essa via também é utilizada para escoar o pescado da região. “Estrada é o que o produtor precisa. Nossas vicinais estão precárias, mas com esse serviço, eu acredito que a gente ganha muito”.

Para o prefeito de Rorainópolis, Leandro Pereira, a recuperação de vicinais é o caminho para o desenvolvimento do município. “Estamos em um período muito difícil, onde o Estado que deveria cuidar das vicinais, não faz nenhum investimento. Então, nessa parceria com o Incra, vamos recuperar essas vias, porque vicinal é produto no mercado e nas mesas das pessoas”.

A vice-prefeita Joilma Teodoro, agradeceu o apoio do senador e reforçou a preocupação em recuperar as vicinais. “Nossa produção passa por essas estradas, por isso, elas são importantes para a economia de Rorainópolis. Agradeço ao senador Romero Jucá que é parceiro da nossa administração e tem nos ajudado a trazer essas melhorias para o municípios.

Mais vicinais

Nesta primeira etapa do projeto serão recuperadas as vicinais 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 28, 29, 31, 35 além das vicinais 1 e 2 do Projeto de Assentamento Equador. Essas vias foram selecionados pelo Incra por serem as que mais apresentam problemas graves.

Para a próxima fase, os recursos já estão garantidos e serão liberados via SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia). “Rorainópolis possui o segundo maior projeto de Assentamento do país. É um grande desafio que temos para atender, mas estamos trazendo o Incra cada vez mais, para perto da comunidade, facilitando esse contato e o atendimento a esse tipo de demandas”, afirmou o Superintendente do Incra, Antônio Adelson.

Novas Obras

O senador Romero Jucá aproveitou a assinatura do convênio de recuperação de vicinais para anunciar os demais investimentos que serão feitos em Rorainópolis. “O município vai passar por uma transformação, Garantimos recursos para asfalto, iluminação pública, saneamento, saúde e educação. Teremos muitas obras que vão beneficiar a todos com mais qualidade de vida”, afirmou o senador.

Rorainópolis terá recapeamento de ruas e avenidas da sede e de Nova Colina; asfalto novo para os bairros Suelandia, Novo Horizonte e Andaraí; asfalto em Nova Colina e Martins Pereira; construção da Feira Popular; ampliação da rede de iluminação pública na sede, Nova Colina e Martins Pereira, construção de Creche e saneamento básico na sede.