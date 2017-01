Maiores hospitais do Estado ganham novos geradores de energia

Todo hospital deve manter uma fonte de energia para assegurar o funcionamento dos equipamentos vitais utilizados no atendimento aos pacientes, caso o suprimento de energia seja interrompido. No entanto, desde que os principais hospitais do Estado foram inaugurados, não havia investimentos na área. No HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento) e HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth), por exemplo, os geradores antigos suportavam apenas os setores tidos como essenciais. Em outras unidades do interior do Estado, procedimentos vinham sendo feito à luz de velas, realidade que está sendo mudada pelo Governo do Estado.

Após 24 anos, o HGR (Hospital Geral de Roraima) conta com quatro novos geradores suficientes para atender toda a unidade. Os equipamentos anteriores atendiam apenas setores essenciais, enquanto os outros blocos ficavam desassistidos quando havia interrupção no fornecimento de energia elétrica. Os quatro novos geradores possuem a potência de 500 KVA cada, totalizando dois megas. Os equipamentos passaram por fase de testes nos setores como o Pronto Atendimento Airton Rocha, Grande Trauma, setores administrativos e os Centros Cirúrgicos. Nesta segunda fase, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) está fazendo a adaptação elétrica para interligar todos os blocos aos novos geradores.

Dos quatros geradores retirados do HGR, dois foram encaminhados para serem instalados no PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva) e outros dois na CECM (Clínica Especializada Coronel Mota). Os geradores destas unidades serão substituídos por não atenderem à demanda e beneficiarão unidades menores, no município de Amajari – o qual já está em funcionamento – e Caroebe.

Outro investimento foi a aquisição de dois novos geradores para o HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth), que já estão em fase de testes nos setores administrativos, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e enfermarias. O funcionamento pleno destes geradores deve ocorrer nos próximos dias. Os aparelhos retirados do HMINSN serão instalados na unidade do município do São Luiz do Anauá, de onde o gerador está em péssimas condições, na unidade do município de Pacaraima, que sofre com constantes quedas de energia e na Penitenciária Agrícola Monte Cristo. As instalações ocorrerão nos primeiros meses deste ano.

De acordo com o coordenador geral de Administração da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), Fredson Baraúna Bento, os geradores são importantes para garantir o funcionamento de equipamentos que dependem de energia elétrica em casos de interrupção no abastecimento. “A estabilidade energética é importante para garantir a segurança dos pacientes e o trabalho dos servidores, além de evitar os prejuízos financeiros dos equipamentos e curtos circuitos devidos as quedas de energia”, explicou.

Manutenção

Além de adquirir novos geradores, a Sesau realizou avaliação técnica e providenciou a manutenção corretiva e preventiva nos geradores de todos os municípios com unidades de saúde de gestão estadual ao longo de 2016.

Depois de dez anos, foram recuperados os geradores instalados no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública de Roraima), Hemocentro (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Roraima) e o CCDI (Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem) que teve a rede elétrica reforçada para que não ocorressem problemas na utilização dos novos equipamentos instalados na unidade. Em 2017, serão adquiridos novos geradores para atender o Centro de Referência de Saúde da Mulher que será inaugurado neste ano.