Magistério Indígena: professores da etnia Yanomami iniciam curso Yarapiari

Vinte e cinco professores da etnia Yanomami começaram nesta segunda-feira, 20, a primeira fase do curso de Magistério Yarapiari. A formação é resultante de parceira entre a Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), por meio do Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima), e a Hutukara Associação Yanomami.

O curso prossegue até o dia 16 de dezembro, contabilizando 30 dias de formação, com aulas de domingo a domingo, das 8h às 12h e das 14 às 18h, nas dependências do Ceforr. Além do oferecimento das aulas, segundo a diretora do Ceforr, Stella Damas, o Governo do Estado é responsável pela hospedagem dos índios no Centro e pelo fornecimento das três refeições diárias.

Criado em 2001 pela Hutukara, o projeto Magistério Yarapiari concluiu a formação de 18 professores Yanomami, em 2009, por meio do Instituto Socioambiental. Em 2010, houve o processo de transição do curso para o Ceforr, mas as atividades estavam paralisadas desde 2011.

“O Governo do Estado conseguiu trazer esses professores e vamos dar continuidade ao projeto. Eles farão o curso em três etapas. Essa primeira fase é de 30 dias. Depois, no próximo ano, faremos mais duas etapas também de 30 dias, para concluir o processo de formação deles”, ressaltou a diretora do Ceforr.

Nesse primeiro momento, os professores indígenas receberão aulas de Língua Portuguesa. “Eles só falam a língua materna, então teremos aqui uma estrutura com professores e intérpretes para atendê-los”, explicou Stella Damas, que destacou também o desafio de realizar a formação: “O desafio é grande para nós e para eles, que deixam suas comunidades e passam a lidar com situações culturais totalmente diferentes”.

O presidente da Associação Hutukara, Davi Kopenawa Yanomami, falou da relevância da retomada do projeto. “Estava parado desde 2011, conversamos com autoridades do governo e conseguimos dar continuidade. Peço que eles aproveitem as oportunidades para aprender Português e Matemática, porque as comunidades são distantes, a hora do voo é muito cara. Aprendi apanhando por causa deles, por causa dos nossos direitos”, afirmou.

Segundo o secretário estadual de Educação, José Gomes, esta é uma entre várias ações efetuadas para qualificação dos professores indígenas. “Tivemos em setembro sete etnias fazendo Magistério Indígena e agora estamos retomando um projeto que estava adormecido há seis anos. Isso é de grande importância para os profissionais da educação e para os alunos”, ressaltou.

Informação reforçada pela diretora do Ceforr. “Cerca de 50% dos professores indígenas, número correspondente a aproximadamente 450 profissionais, já fizeram capacitação no Estado em 2017. Isso é um feito que há anos não acontece”, frisou.