Magistério: curso Amook Lisandan atende 35 professores indígenas

Trinta e cinco professores indígenas das etnias Macuxi, Ingaricó e Patamona deixaram suas comunidades esta semana e vieram para Boa Vista para investir em capacitação profissional. Eles estão sendo beneficiados com o curso AmooK Lisandan, ofertado pela Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), por meio do Ceforr (Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima).

O curso de nível magistério começou na terça-feira, 3, é dividido em oito módulos e terá, ao todo, 3.685 horas. A previsão de término das aulas é no dia 11 de novembro, durante a programação de um sábado cultural, com a exposição dos trabalhos realizados no decorrer da formação.

A diversidade de etnias requer cuidados na hora da contratação de profissionais para ministrar as aulas. “Nosso objetivo é formar professores em nível de magistério, porque eles trabalham nas comunidades, mas não têm a formação específica. Trabalhamos também ouvindo as suas necessidades’’, disse a professora da disciplina Didática geral e Escolarização Indígena, Marilene Alves.

Nessa primeira etapa, o Amook conta com uma turma, seis disciplinas e 470 horas de curso, com aulas pela manhã e à tarde, de segunda-feira a sexta-feira. “Cerca de 10% desses professores só falam a língua materna”, disse a coordenadora pedagógica do Ceforr, Maristela Araújo. Tudo é feito de comum acordo com os cursistas.

“Nosso desafio é bilíngue, uma vez que são três etnias no mesmo espaço. Por outro lado, tem sido positivo. Temos intérpretes acompanhando em sala de aula para ouvi-los e saber se estão enfrentando dificuldades, uma vez que temos salas mistas, com vários povos, dialogando, e até se ajudando. Está havendo troca de cultura, estão se preocupando com o outro”, ressaltou Maristela.

Professor na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, Genésio Abraão, da etnia ingarikó, acredita que o curso oportuniza o desenvolvimento do conhecimento dos docentes, o que irá melhorar a qualidade das aulas para os estudantes.

“Estou com muita expectativa de adquirir mais conhecimento e passar para meu povo. É muito importante saber para onde vamos e o que queremos construir”, finalizou.

