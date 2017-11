Mafir recebe adequações e aumenta capacidade de abate ao dia

Após as adequação e melhorias promovidas pelo Governo do Estado no Mafir (Matadouro Frigorífico e Industrial de Roraima), administrado pela Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), o local aumentou a produção diária de 60 cabeças para 100. Em uma semana de atividade, a unidade abateu 500 animais, beneficiando diretamente 700 comerciantes que vendem subproduto.

O investimento foi de R$ 300 mil para a aquisição de equipamentos e modernização da câmara de refrigeração. Uma das adequações realizadas foi à migração do Sei 097 (Selo de Inspeção Estadual), cuja fiscalização passa a ser de competência da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) e a carne poderá ser comercializada em todo estado de Roraima.

Além disso, foram feitas adequações em 174 itens. A principal exigência era a recuperação da sala de abate, mas também foram melhorados os banheiros e outros ambientes do Mafir, além da substituição de todas as telas de proteção.

De acordo com o diretor presidente da Codesaima, Ronaldo Nobre, as mudanças trarão mais qualidade e agilidade no abate para os produtores locais. “Tivemos grandes avanços estruturais no Mafir, que possibilita o aumento na produtividade interna”, disse Ronaldo.

Abate

O produtor interessado em abater o animal deverá ir direto ao Mafir, procurar o setor administrativo e efetuar o cadastrar. Para isso será necessário apresentar somente a documentação exigida: os dados atualizados da fazenda e do produtor, RG e CPF.

Wesley Oliveira