Mães se reúnem em ato de solidariedade para incentivar o aleitamento

Como parte das ações do Agosto dourado, mais de 80 mães se reuniram nesta sexta-feira, dia 26, em um ato de solidariedade: o ‘mamaço’, promovido pelo Governo do Estado por meio da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) e a Setrabes (Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar Social) juntou mães e bebês em uma amamentação coletiva para chamar a atenção sobre a importância aleitamento materno.

O movimento surgiu na França em 2006 durante um encontro de mães que tiveram a ideia de amamentar simultaneamente seus bebês e chegou ao Brasil em 2012, durante as comemorações da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Essa é a segunda vez que o evento é realizado em Roraima. No ano passado, as mães se reuniram no Rede Cidadania.

Pelo grande gesto de amor coletivo, todas as mães foram homenageadas com a entrega de certificados. As mães com maior tempo e maior volume de leite doado, também foram premiadas.

Samara Lima de Sousa é doadora há um ano e três meses e falou da importância de ser uma das homenageadas. “Me sinto muito honrada em poder ajudar crianças que não podem ser amamentadas pelas suas mães. No inicio eu não sabia a importância de ser uma doadora. Nós ajudamos a salvar a vida de outros bebes e só essas mães sabem o quanto é necessário”, disse.

Bastante emocionada, Juliany Cristina Marques, destacou que o ato de doar leite a quem precisa pode ajudar a salvar vidas. “Sou muito grata ao Banco de Leite pelos dias que passei na unidade neonatal. Eu não conseguia naturalmente, a quantidade que minha filha precisava diariamente. Por isso ela recebeu leite de outras mães”.

A secretária do Trabalho e Bem Estar Social, Emilia Campos, avaliou a iniciativa do Governo “É importante incentivar o aleitamento materno, porque a criança cresce mais saudável. Então eu vejo a ação como positiva, pois incentivar a amamentação é essencial para o desenvolvimento das crianças”, pontuou Emília.

Segundo a coordenadora do Banco de Leite Humano, Silvia Furlin, o evento é um chamado a um dos maiores gestos de amor entre mães e filhos. Ela ressaltou ainda que o evento não é só promover o aleitamento materno, mas também a doação do leite humano. “O Mamaço teve inicio na França, então nós no Brasil estamos aderindo essa iniciativa e Roraima não poderia ficar de fora. O Banco de Leite promove o aleitamento e esse já é o segundo evento, igualmente um sucesso”.