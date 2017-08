Mães realizam “mamaço” para incentivar o aleitamento materno

Como parte das ações do Agosto Dourado, 50 mães se reunirão nesta sexta-feira, 18, em um ato de solidariedade: o “mamaço”. Promovido pelo Governo do Estado, a amamentação coletiva pretende chamar a atenção para a importância do aleitamento materno. O encontro será realizado às 16 horas, na Casa da Gestante, anexa ao Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth.

O Banco de Leite Humano irá homenagear ainda as mães com maior volume de leite e maior tempo de doação. Elas receberão certificados como reconhecimento por este gesto tão significativo. Pela primeira vez, o mamaço reservará um momento de encontro entre as doadoras de leite e as mães dos bebês prematuros que recebem o alimento.

Segundo a coordenadora do Banco de Leite Humano, Silvia Furlin, o evento é um chamado a um dos maiores gestos de amor entre mães e filhos, além de estimular a doação do leite humano.

“Esta é a terceira vez que o Banco de Leite promove o evento, que é sempre um momento muito emocionante, com uma resposta muito positiva das mães que amamentam e também das que não amamentam mais e mesmo assim participam”.

Durante o mês de agosto serão realizadas várias ações para reforçar que o ato de amamentar traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, e que estes benefícios perduram até a vida adulta da criança, reduzindo riscos de muitas doenças. A programação iniciou no começo do mês com a Semana Mundial de Aleitamento Materno, realizada por diversas instituições.

Banco de Leite

O Banco de Leite Humano Drª. Marilurdes Albuquerque trabalha com a promoção do aleitamento materno, coleta de leite materno e distribuição para a UTI neonatal. Só este ano, já foram coletados mais de 600 litros de leite, que alimentaram 1.124 recém-nascidos.

A unidade funciona 24 horas para atender não só as mães que doam, mas todas as mulheres do Estado que apresentam alguma dificuldade de amamentar seus bebês, ou que desejam tirar dúvidas sobre o aleitamento.

Para ser uma doadora, a mãe deve comparecer no Banco de Leite ou ligar para os telefones 4009-4909 e 4009-4939. A mãe faz o cadastro, realiza exames e recebe orientações de uma equipe multifuncional.

Depois desse processo é só marcar o dia da semana para doar, diretamente no BLH. Para os casos em que as mães não podem ir à unidade, existe o projeto Amigos do Peito, no qual equipes do Corpo de Bombeiras fazem a coleta diretamente na residência da doadora.