Mães do FQA recebem orientações sobre doação de leite materno para prematuros

Cerca de 60 gestantes, mães e pais participaram nesta quarta-feira, 8, da Universidade do Bebê que aborda os benefícios do aleitamento materno. Durante o encontro, eles receberam dicas e orientações sobre a contribuição amamentação para o desenvolvimento da criança. Como parte da programação do Novembro Roxo, os participantes também receberam informações sobre a importância da doação de leite materno para bebês que nascem prematuros. Novembro é o mês dedicado à sensibilização sobre a prematuridade.

A palestra é fruto da parceria entre o Programa Família que Acolhe e a ONG Prematuridade, que representa os interesses e luta pelos direitos e pelo bem-estar dos bebês prematuros e suas famílias. A enfermeira do Programa Família que Acolhe, Valéria Reimbold, explicou que a ideia de falar sobre o tema é para incentivar as mães a doarem leite.

“Nós sabemos a importância do leite materno para o bebê, e com essa parceria, tomamos ciência da necessidade de ter bastante leite humano no Banco de Leite da maternidade. As crianças que nascem prematuras precisam mais ainda desse leite. Então, aproveitarmos o encontro da Universidade do Bebê que fala da importância do leite materno pra incentivar as mães que produzem bastante leite a doarem e atenderem as crianças prematuras que necessitam desse alimento”, disse.

Os representantes da ONG Prematuridade e do grupo Mães de Pedras Preciosas falaram sobre como as mães podem fazer a doação e como essa atitude pode salvar a vida de bebês que nascem antes do tempo. Segundo informações repassadas pela ONG, a cada 800 crianças que nascem em Boa Vista 80 são prematuras.

A representante da ONG Prematuridade em Roraima, Andresa Leocádio, disse que a intenção da parceria é levar informações às mães do Família que Acolhe. “Hoje a gente tem uma necessidade muito grande de doação de leite materno não só em Roraima, mas em todo Brasil. A gente precisa esclarecer que a mãe não precisa ter muito leite para doar. Falar que o bebê prematuro necessita exclusivamente do leite materno e que as mães desses bebês não conseguem produzir esse leite quando eles nascem, então, eles dependem de doação. Um frasco de leite doado pode salvar até dez vidas”, explicou.

De acordo com a ONG, a doação é simples. A mãe interessada deve ir à maternidade e manifestar a vontade de ser doadora, fazer um cadastro e os exames necessários. Uma atitude que a dona de casa Islla Carolyne Souza, 23 anos, grávida de sete meses, pretende tomar assim que tiver o bebê. “Na minha primeira gravidez, eu produzi bastante leite e acho que vai ser assim nessa também. Quando eu amamentava minha filha mais velha em um seio o outro vazava, em vez de jogar fora esse leite fora eu vou ajudar as criancinhas que precisam”, falou.

Gleide Rodrigues