Mães de prematuros superam a ansiedade com momentos de aprendizado e lazer

Quem é mãe e já teve o filho internado em uma UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) sabe como são angustiantes os dias de espera até a recuperação do bebê. Para preencher este tempo com momentos de lazer e aprendizado, o HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) realiza o projeto ‘Meu Bebê, Minha Vida’, para melhorar a autoestima e promover o bem-estar das mães com filhos internados no hospital.

Próximo de completar seis anos, o projeto está ampliando os serviços oferecidos com mais uma sala, onde antigamente funcionava o Centro de Referência da Saúde da Mulher. O local está ganhando cores, letreiros com palavras de incentivo e enfeites de arte produzidos pelas próprias mães. Tudo está sendo organizado em prateleiras para acolher a todos que visitam o novo espaço.

A coordenadora do projeto, Adália Siqueira, relembra que no início das atividades apenas dois voluntários participavam em um espaço pequeno. “Não tínhamos espaço e nem recursos. Depois de seis anos, passamos por muitas transformações e agora estamos ampliando nosso projeto, o que é mais uma vitória”.

O ‘Meu Bebê, Minha Vida’ hoje conta com mais de 15 parceiros e 15 oficinas oferecidas semanalmente. Os ministrantes são voluntários da comunidade, de outras unidades de saúde e de empresas que realizam doações periodicamente. Para dar suporte a esse voluntariado, a nova sala será utilizada para armazenar os materiais de artes, ampliando o espaço reservado para realização das oficinas e produção das mães.

Entre as atividades práticas fornecidas estão as oficinas de arte com tecido, materiais recicláveis e pintura. Também são realizadas ações como design de sobrancelha, depilação, corte de capelo, manicure e estamparia. O projeto possui ainda uma biblioteca para o empréstimo de livros com diferentes gêneros e sessões de filmes, que semanalmente, são opções de entretenimento para as mães, no horário em que não são desenvolvidas atividades.

Para a manutenção do projeto, parte dos materiais confeccionados pelas mães é comercializado em feiras de arte locais. O lucro arrecadado é utilizado na compra de novos materiais para dar continuidade às oficinas.

Parceria

A continuidade do projeto depende da ajuda de voluntários e parceiros. Para se candidatar, basta estar disposto a oferecer alguma atividade ou material de apoio. O contato pode ser feito diretamente na sala do projeto ‘Meu Bebê, Minha Vida’ ou pelo telefone 4009-4900.