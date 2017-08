Mães aprendem a importância do aleitamento materno

A Prefeitura de Boa Vista tem promovido por meio das unidades básicas de saúde diversas ações educativas com a finalidade de estimular as futuras mamães, sobre a importância da amamentação. Nesta sexta-feira, 11, um grupo de grávidas da unidade do Cambará participaram de uma programação especial.

“Um dos nossos objetivos é cuidar da saúde das pessoas e as nossas unidades disponibilizam muitos serviços voltados especificamente para as nossas grávidas, com grupos de pré-natal e ações de cuidados com a saúde tanto da mãe como do bebê”, destaca a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita.

Mais de 20 mulheres participaram da programação que contou com uma palestra abordando a importância sobre o aleitamento, sorteio de brindes e lanche. “Hoje finalizamos a nossa programação do agosto dourado, com chave de ouro, abordando a importância de praticar exercícios e atividades físicas durante a gravidez”, explica a enfermeira Rosilene Maria Uchoa Lacerda.

O grupo de gestantes da unidade do Cambará se reúne sempre às quartas-feiras, no período da manhã e a tarde para aprenderem por meio das atividades educativas sobre diversos temas que envolvem esse período tão importante da gravidez.

As unidades Silvio Botelho, no bairro dos Estados, Equatorial e Pricumã também reuniram os grupos de grávidas nesta sexta-feira para tratarem sobre o tema do aleitamento.

Jamile Carvalho