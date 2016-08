Mãe de filho dependente pede ajuda da Defensoria Pública

Uma mãe aflita pediu ajuda da Defensoria Pública do Estado em prol do filho Paulo Amorim, que se encontra em tratamento na Casa do Pai, unidade dedicada à recuperação de dependentes químicos em Roraima. A mulher, que não terá o nome divulgado, contou à defensora pública Aline Pereira, que atua na Vara do Júri, a possível transferência do filho para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC). O motivo, segundo a mãe, o filho infringiu as normas da Casa.

Devido à preocupação da mãe por medo do filho parar o tratamento contra as drogas, a defensora pública visitou no dia 25 de agosto, a unidade de recuperação, com a finalidade de conhecer as instalações e apurar os fatos.

Durante a conversa, foi explicada a existência de alguns protocolos que devem ser seguidos para preservar o direito de um cidadão. A Direção Administrativa da unidade foi orientada que a transferência somente poderá ocorrer mediante comunicação prévia ao juízo, pois o interno está resguardado por uma decisão judicial.

De acordo com a Defensora Pública, em junho, Amorim passou por Audiência de Custódia, onde teve a prisão em flagrante homologada, porém os membros da Igreja da Paz se responsabilizaram em encaminhar o reeducando para a unidade de tratamento para dependentes.

“O regimento da Casa do Pai prevê o desligamento do programa em caso de descumprimento das regras. Entretanto, o caso deve ser levado ao conhecimento da autoridade judicial para avaliar a situação e oportunizar ao interno que apresente sua versão dos fatos, já que existe uma decisão que determina a internação pelo período de um ano e que, em caso de desligamento, a direção deve fazer a devida comunicação”, orientou a defensora.

Aline conseguiu intermediar bem o diálogo entre as duas partes. “A Direção entendeu que os tramitesprecisam ser seguidos. Mas, por outro lado, os familiares estão junto ao CAPS local buscando alternativas para enviar o filho para Manaus, e assim, dar continuidade ao tratamento”, comentou.

A defensora lembrou que a Defensoria tem o papel social mesmo não sendo da sua área de atuação. “Independentemente da área de atuação, o papel do defensor público é buscar solucionar os problemas apresentados cotidianamente por nossos assistidos”, frisou Aline, lembrando que mesmo sendo da Vara do Júri, sentiu a responsabilidade de intervir no caso.

Unidade

O Programa Amor Incondicional conhecido como a Casa do PAI, oferece ao dependente químico tratamento de recuperação, a fim de levá-lo a um despertar espiritual por meio do Evangelho, formar e restaurar o caráter deteriorado pelas ações decorrentes ao consumo abusivo de drogas, a reconstrução da auto-estima, ressocialização e reaproximação com as famílias. A Casa, localizada na região do Igarapé Água Boa, sentido Mucajaí, é mantida pela Igreja da Paz e, atualmente, abriga 24 internos. Ela se mantém na grande parte por doações

Celton Ramos