Lourdes Ferreira se apresenta nesta terça-feira na Cidade de Natal

A programação na Cidade de Natal, nesta terça-feira, 27, começa às 19 horas com apresentação do coro Vida, da igreja Batista de Roraima. Em seguida, às 20h, show com a cantora e compositora roraimense, Lourdes Ferreira.

Lourdes Ferreira participou de vários festivais, em um deles, em 1987, com a canção “Caracaranã”, de sua autoria, e ficou em primeiro lugar. O evento ocorreu no Lago do Caracaranã, um dos pontos turísticos de Roraima, localizado no município de Normandia.

“Participei do II Femur [Festival de Música de Roraima], com a música ‘Tudo passa’, de minha autoria, obtendo o segundo lugar. Em 1990, participei do festival do Centenário do município de Boa Vista, com as músicas: Boa Vista cidade brasileira e a canção Centenária”, explicou, ao lembrar que nesse mesmo festival obteve o prêmio de melhor intérprete.

No show, Lourdinha, como é mais conhecida, além de interpretar canções de sua autoria, vai cantar, Neuber Uchôa, Marisa Monte, Roberto Carlos, Adriana Calcanhoto e Renato Russo. Ela está gravando o segundo CD e no ano passado, participou da Cidade de Natal.

Vânia Coelho