Lojistas de Boa Vista recebem o Selo do Procon Municipal

A equipe do Procon Boa Vista percorreu durante todo o dia, desta quarta-feira, 21, as principais ruas de comércio do município de Boa Vista, localizadas na zona leste e oeste da cidade para a entrega do Selo Municipal aos lojistas.

A ação fez parte das atividades da programação alusiva aos 27 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Foram visitados lojistas dos mais diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, como farmácias, agência de viagens, salão de beleza a comércio de eletroeletrônicos.

“Nesta ação, o Procon Municipal levou aos comerciantes informações sobre a semana do consumidor, com o objetivo de esclarecer quaisquer duvidas sobre o direito do consumidor”, disse o assessor Técnico do Procon Boa Vista, Gero Cardoso.

Os lojistas também receberam orientação para manter o Selo do Procon Municipal afixado em local de fácil visibilidade. O Selo do Procon contém informações importantes para o consumidor, em casos de reclamação sobre produtos e serviços. Contém além do numero de contato do órgão, o endereço de e-mail.

“Nesses estabelecimentos, a gente percebeu que muitos lojistas ainda não disponibilizaram um exemplar do CDC para os consumidores. Por isso, pedimos que o exemplar fosse deixado em local visível para consulta”, disse assessora técnica do Procon Municipal, Edilene Costa.

A Secretária Executiva do Procon Boa Vista, Sabrina Tricot, comentou que o Procon Municipal sempre realiza esse trabalho pedagógico junto aos lojistas, com intuito de viabilizar uma relação entre consumidor e fornecedor, além de divulgar o órgão junto a população. “Este tipo de ação é sem cunho punitivo e sim pedagógico. Estamos sempre à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem. A intenção é fortalecer as relações e aproximar ainda mais o órgão dos consumidores e fornecedores”, concluiu.

O Procon Municipal fica localizado no Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto – Terminal do Caimbé – Avenida dos Imigrantes, n.º 1612/Buritis – sala 02. O atendimento é feito em horário comercial.

Programação

21/09 – Distribuição do Selo do PROCON nos shoppings da cidade.

22/09 – Palestra no CRAS Centenário – PROCON EDUCA – Tema:“Idosos: conhecendo seus direitos”, c/ Palestrante: Assessor Técnico do Procon Boa Vista, Gero Cardoso.

Palestra na escola municipal Luiz Canará às 15H00 – “Projeto Proconzinho” – c/ Secretária Executiva do Procon Boa Vista Sabrina Tricot e equipe