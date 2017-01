Lojas do Pátio Shopping iniciam ano com liquidações para queimar estoque

Depois das compras de fim de ano, o mês de janeiro entra no calendário dos consumidores como o período de grandes “SALDÕES”. O intuito é oferecer produtos de alta qualidade a preços competitivos para liquidar o estoque. E é justamente isso que as lojas do Pátio Roraima Shopping estão fazendo: são descontos que chegam até 70% e variadas formas de pagamento.

Confira as promoções de algumas lojas do Pátio:

Adidas: 20% a 50% de desconto, com peças a partir de R$ 39,90.

Mr. Cat: Promoção “Denim Verão 2017”, com rasteiras a R$ 79,90 e sapatilhas a R$ 89,90.

Mr Kitsch: Promoção “Tacada Final” com descontos de até 70%.

C&A: Até 60% e parcelamentos em até 8x nas compras com cartão C&A, além de até 100 dias para começar a pagar.

Riachuelo: Campanha “Special Summer” e “Mais Vantagens Moda Casa”, com preços a partir de R$ 9,90.

World Tenis: Até 50%, com produtos a partir de R$ 59,90.

Via Uno: Campanha “Happy Summer Sale”, até 50% OFF.

Hering e Alphabeto: MEGA liquidação em quase toda a loja.

O Boticário: Até 40% de desconto em mais de 400 produtos.

CS CLub: Até 50%

Bunita: tem até 50% em toda a loja para pagamentos em dinheiro.