Liquidações: consumidor deve programar compras, orienta Procon Assembleia

As liquidações e os descontos, que às vezes variam de 10% a 70%, são alternativas que muitas lojas usam durante o mês de janeiro para liquidar estoques do ano anterior e renovar os produtos da empresa. Mas para não iniciar o novo ano com dívidas, sem perder as oportunidades no comércio, o Procon Assembleia, órgão de Defesa do Consumidor do Poder Legislativo, orienta para que as pessoas programem suas compras.

A dona de casa Suzana Passos, juntamente com a família, está a passeio em Roraima. Após andar pelas lojas do shopping localizado no bairro Caçari, zona Leste de Boa Vista, aproveitou para fazer as compras devido a queda nos preços dos produtos. “Eu, como consumidora, achei que os preços estão muito bons, acessíveis”, disse ela.

Como de costume, esperou as vendas de final de ano para encontrar nas liquidações a chance de renovar um pouco o guarda-roupa da família. “Geralmente aproveito janeiro, depois que passam as festas, para comprar algumas coisas sim”, complementou Suzana.

Vantajoso para o consumidor, uma renovação para as empresas, fato confirmado pela vendedora de uma franquia de roupas, Werica Lima. “Como janeiro é realmente um mês de promoção, para chamar os clientes, muitas peças da coleção baixam de preço, isso até o final de janeiro”, comentou. Nesse mesmo período, há a inserção de coleções atualizadas.

Além dos descontos em peças, outro atrativo utilizado pelos empreendimentos são as formas de pagamento. No caso da loja em que Werica trabalha, os clientes têm a opção de parcelar as compras em até 10 vezes, sem juros. Ou na compra de quatro peças, a de menor valor sai de graça.

Calma e programação. Para a diretora do Procon Assembleia, Eumaria Aguiar, esses dois elementos devem andar juntos na hora das compras. “A primeira coisa é fazer as compras com calma. Só porque é liquidação não tem que sair correndo, agoniado, porque você acaba levando um produto com a qualidade ruim ou que você não queria”, exemplificou.

A dica repassada por Eumaria é elencar, em uma lista, os itens de mais necessidade do consumidor, no intuito de não afetar a saúde financeira. “O segundo ponto é observar bem o que você vai comprar. Se é tecido, se não está manchado, rasgado. Se é calçado, se o solado não está soltando. Existem promoções de ponta de estoque que as grandes lojas fazem e lá estão os materiais que estão, muitas vezes, com avaria e os lojistas devem informa isso ao cliente”, salientou.

A política de troca é o terceiro quesito a ser observado. “Procurar saber até quando é possível fazer a troca. O consumidor tem que está atento aos seus direitos e, assim, evitar aborrecimentos. Quando vai fazer uma compra o ideal é se programar, pesquisar e observar bem o que vai comprar”, ressaltou a diretora do Procon Assembleia.

Yasmin Guedes