Liminar garante ao Governo recebimento de repasse de convênios

O Estado de Roraima já pode ter acesso ao repasse de importantes convênios firmados com o Governo Federal, como a liberação de R$ 12 milhões para a compra de equipamentos para o CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), bem como a liberação de R$ 82 milhões junto à CEF (Caixa Econômica Federal), referente ao pagamento da última parcela do empréstimo que a CERR (Companhia Energética de Roraima) tem com o banco.

Isso foi possível após a Justiça Federal conceder uma liminar, a pedido da PGE (Procuradoria Geral do Estado), exigindo que a Fazenda Nacional, por intermédio da Delegacia da Receita Federal em Roraima, conceda ao Estado de Roraima, a Certidão Positiva de Débitos – com efeito de negativa (CPD-en).

Essa certidão serve como um aval para que o Estado fique apto a receber o repasse desses convênios. “São pleitos de praticamente todas as secretarias e demais órgãos da administração estadual, de convênios pré-aprovados junto ao Ministério das Cidades, Ministério da Justiça, Projeto Calha Norte, entre outros. Roraima estava impossibilitado de receber essa verba por conta da situação de inadimplência. Isso foi revertido e agora temos muito trabalho a ser feito”, declarou Shiská Pereira, secretário estadual de Fazenda.

Roraima está apto a receber ainda os repasses referentes à liberação de emendas parlamentares da bancada federal. “Tudo isto possibilita um fôlego financeiro para que a governadora consiga prosseguir com as suas medidas de reconstrução do Estado, assim como também permite que aumente a circulação de emprego e renda seguida de um significativo aumento de de arrecadação de ICMS”, acrescentou Shiská.

Liminar

A liminar que concedeu a CPD-en para Roraima foi emitida pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima – TRF 1, na Ação Ordinária nº 3559-92.2016.4.01.4200 promovida pelo Estado de Roraima, por meio da PGE, nesta sexta-feira, dia 7.

Além disso, a decisão suspendeu a exigibilidade do crédito tributário da Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT-SAT).

“Inicialmente, ficou demonstrando sumariamente que as contribuições GILRAT-SAT são indevidas no percentual cobrado, que é de 2%, tendo em vista que os servidores do Estado de Roraima estão sujeitos ao regime de trabalho em risco leve e que ‘jetons’ são parcelas indenizatórias, não sujeitas ao regime geral de previdência social”, explicou o procurador geral do Estado, Venilson da Mata.

O procurador ainda explicou que “o CTN (Código Tributário Nacional) e a jurisprudência pátria permitem que se lavre certidão positiva com efeitos de negativa quando conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”, finalizou.

Johann Barbosa