Licitações e contratos: Procurador de Contas promove reunião de orientação para servidores de Rorainópolis

O procurador do Ministério Público de Contas (MPC/RR), Paulo Sousa, realizou na tarde desta segunda-feira, 11, no auditório da instituição, a primeira reunião de orientação para os servidores das prefeituras do interior, que atuam na área de licitações e contratos. O objetivo é orientar quanto aos procedimentos e, repassar orientações para que não ocorram mais erros nesses processos.

Rorainópolis foi o primeiro município a receber as orientações e, segundo o procurador responsável pela ação, Paulo Sousa, a ideia surgiu após uma auditoria que aconteceu naquela localidade no mês de outubro, onde foram detectados diversos erros formais em processos. “Nossa intenção é orientar os servidores municipais que atuam em licitações e contratos, porque percebemos alguns erros gerados, provavelmente, pela falta de conhecimento dos procedimentos licitatórios e administrativos e também em decorrência da contratação de mão-de-obra sem qualificação para essa área”, informou.

Durante a reunião foram distribuídas cartilhas com orientações básicas sobre o tema. “Não pretendemos com este material esgotar o assunto, até porque ele é vasto e abrangente. Essa publicação é um material de apoio, uma fonte de consulta rápida e simplificada sobre o tema, tendo como base as irregularidades mais reincidentes em processos de contratação pública”, revelou o procurador.

Paulo Sousa disse ainda que essa ação de orientação será levada aos outros 13 municípios do interior. “Acredito que essa contribuição que o Ministério Público de Contas está dando para o interior vai melhorar muito a qualidade dos processos licitatórios”, finalizou.

Rosângela Queiroz