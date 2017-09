Lenir Rodrigues pede construção de ponte e melhoria de vicinais em Entre Rios

Após ouvir as demandas de moradores da Vila Entre Rios, localizada em Caroebe, município ao Sul de Roraima e 377 quilômetros de distância de Boa Vista, a deputada Lenir Rodrigues (PPS) enviou ao Governo do Estado uma indicação para que seja construída uma ponte na vicinal 20 que dá acesso a BR-210 da região, e também que sejam realizados 13 quilômetros de terraplanagem na mesma vicinal.

Segundo a deputada, Entre Rios é um distrito importante para o desenvolvimento do Estado de Roraima. “Ele faz divisa com o estado do Pará, além de ser uma área bastante produtiva e é uma das regiões que poderá ser beneficiada com o projeto Arco Norte, que, quando for implantado, vai precisar de meios de escoamento da produção local por meio de estradas e vicinais aptas para esta logística”, disse Lenir.

Ela explica ainda que é necessário que os parlamentares estejam ao lado dos produtores, principalmente aqueles da Agricultura Familiar, e valorizar todas as iniciativas produtivas, além de possibilitar melhorias, pois segundo Lenir Rodrigues, é de lá que sai uma porcentagem significativa do que é produzido no Estado.

“Não adianta esperarmos apenas pela Prefeitura de Caroebe, que faz o que pode, mas a responsabilidade é do Executivo Estadual, por isso fizemos a indicação que é uma reinvindicação da população da região”, concluiu a deputada.

Arco Norte

O chamado Arco Norte – região que atualmente compreende os estados de Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará e segue até o Maranhão – que se transformou em um grande canteiro de obras portuárias nesses últimos anos. Ao se confirmarem os investimentos em ampliação da BR 210 no trecho que liga o município de Caroebe ao município de Óbidos, no Pará, também Roraima começará a fazer parte dessa nova logística do escoamento da produção agrícola e industrial.

Tarsira Rodrigues