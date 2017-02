Lenir Rodrigues fala sobre políticas públicas para TV nacional

A equipe da TV Aparecida, de São Paulo, está em Roraima produzindo um documentário sobre os diversos tipos de violência contra as mulheres em estados da região Norte e nas fronteiras. A procuradora Especial da Mulher, deputada Lenir Rodrigues (PPS), concedeu entrevista à equipe, na sexta-feira, 3, falando sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Chame (Centro Humanitário de Apoio a Mulher) e o pelo Núcleo de Promoção, Proteção e Atendimento às Vítimas de Tráfico de Pessoas.

A entrevista para o documentário “Mulheres”, será exibido no dia 27 de abril, no programa “Desafios da Igreja”. A equipe que está em Roraima é composta por Diego Rosas (cinegrafista), Gleice Arneiro (repórter) e Nazaré Soares (produtora).

Para Lenir, esse tipo de iniciativa mostra a preocupação do Poder Legislativo roraimense em contribuir com a política pública para as mulheres. “Então o trabalho, repercutir de forma nacional, é um ganho muito grande para a Procuradoria Especial da Mulher, para a população e para o Estado”, disse a parlamentar. O assunto discursado por Lenir se referiu aos trabalhos dentro da Procuradoria, as parcerias com órgãos e movimentos sociais, bem como a integralidade da instituição na Rede de Proteção.

Yasmin Guedes