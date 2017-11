Lenir apresenta projeto que vai beneficiar pacientes diagnosticados com lúpus

A deputada Lenir Rodrigues (PPS) apresentou na Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), o projeto de lei 130/2017 que institui no calendário oficial do Estado o Dia de Conscientização e Atenção aos Pacientes com Lúpus. A data, de acordo com a proposta, será lembrada todo dia 10 de maio de cada ano, acompanhada de uma agenda de atividades como: campanhas de divulgação para estimular e chamar a atenção da sociedade sobre a importância do combate à doença, disseminar informação sobre o lúpus e os sintomas, sensibilizar os diversos segmentos da sociedade civil para que apoiem as pessoas já diagnosticadas, além de orientar os pacientes para que busquem o tratamento médico adequado.

Lenir reforça que a data oficial será para combate e também para levantar questionamentos sobre como é possível ajudar a pessoa que vive com o lúpus. “Queremos chamar a atenção para esta doença dermatológica que possui uma grande incidência em Roraima. Não será um dia festivo, mas de conscientização para que possamos realizar o enfrentamento por meio de palestras, prevenção e levantamento do número de pessoas que estão vivendo e sofrendo com lúpus no estado”, disse a parlamentar.

Quando aprovado e tornando-se lei, conforme deixa claro o artigo 3º da proposta, será facultada ao Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, a promoção das atividades previstas no cronograma.

O projeto já tramita nas comissões permanentes da Casa e quando as análises forem concluídas o texto deverá ser votado em plenário.

Dados

Segundo a Associação de Pacientes com Lúpus de Roraima, criada para orientar e ajudar no tratamento da doença em Roraima, atualmente o número de pacientes diagnosticados chega a 300. Mas a associação acredita ainda que esse quantitativo pode ser maior, pois muitas pessoas podem estar com a doença, mas não buscaram tratamento ou não identificaram.

Sobre

Segundo o Ministério da Saúde, o lúpus é uma doença inflamatória crônica pouco frequente que atinge principalmente mulheres. Caracteriza-se por acometer múltiplos órgãos e apresentar alterações da resposta imunológica, com presença de anticorpos dirigidos contra proteínas do próprio organismo. Embora a causa não seja conhecida, admite-se que a interação de fatores genéticos, hormonais e ambientais, participem do desencadeamento desta doença.

Tarsira Rodrigues