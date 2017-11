Leilão: Prefeitura supera estimativa e arrecada quase R$ 160 mil

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAG) promoveu nesta quinta-feira, 9, o segundo leilão do ano. Foram colocados à venda bens considerados inservíveis para a administração municipal. O leilão público do tipo presencial e maior lance arrecadou um total de R$158.650,00 que serão destinados ao Tesouro Municipal.

Foram leiloados 31 lotes contendo automóveis e motocicletas e 10 lotes com materiais diversos como: fogões industriais e domésticos, bebedouros, estante de aço, geladeiras e freezers, centrais de ar, armários e arquivos em aço, ventiladores de teto. O leilão aconteceu no pátio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, localizado na BR 174, na saída de Boa Vista para Manaus no Distrito Industrial.

O Leilão foi considerado um sucesso conforme explicou Leonildo Farias, presidente da comissão de leilão da SMAG. “Estimávamos uma arrecadação de aproximadamente R$ 80 mil, e no final atingimos quase R$160 mil, quase dobramos do valor esperado. Por se tratar de materiais inservíveis para o município, acredito que atingimos o objetivo que é dar um melhor destino para este patrimônio, por isso foi feito um levantamento bem apurado priorizando a eficiência”, concluiu.

Os participantes vencedores, deverão pagar os valores propostos integralmente à vista no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a rematação, por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), emitido pela Secretaria Municipal de Finanças (SEPF).

