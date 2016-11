Leilão de veículos: mais de 800 pessoas comparecem no primeiro dia de lances

Na manhã desta terça-feira, 22, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (Smst) iniciou o leilão de mais de 700 veículos retidos devido a infrações registradas nas ruas de Boa Vista. Os lances podem ser dados até esta quinta-feira, 24, no pátio da secretaria, localizado na BR-174/sentido Manaus, próximo ao Anel Viário. Os portões permanecem abertos das 9h às 17h.

O funcionário público Manoel Botelho chegou cedo ao pátio de veículos e levou uma motocicleta arrematada no valor de R$ 1.550,00. “Fiz um bom negócio, compatível ao bolso, e um futuro investimento para mim”, ressaltou.

Para o secretário de segurança Raimundo Barros, foi uma surpresa a quantidade de procura pelos automóveis. “Acredito que conseguiremos vender tudo, pois só neste primeiro dia recebemos mais de 800 pessoas. Todo dinheiro arrecadado no leilão será revestido para a economia do município”, disse.

“As vendas são importantes para dar destinação aos veículos que estavam se deteriorando no pátio, causando problemas ambientais e danos à saúde como a proliferação de criadouros de mosquitos”, completou Barros.

Neste leilão, ficaram de fora apenas os veículos com placas de outros estados ou de outros países e os que estão sob processo judicial.

Orientações: O adquirente deve transferir o veículo no Detran-RR logo após o recebimento do DUT (Documento Único de Transferência) e seguir as orientações do leiloeiro e dos membros da Comissão Especial de Leilão.

Para participar, basta que o comprador – pessoas físicas ou jurídicas – apresente RG e CPF ou cadastro no CNPJ e procuração do representante legal das pessoas jurídicas. Todos os veículos arrematados serão entregues aos compradores no estado em que estão e livres de multas e IPVAs antigos.

Ellen Ferreira