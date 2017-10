Leilão de gado atrai produtores e movimenta a economia na Expoferr

O leilão de gado da raça senepol foi uma das principais atrações da nona noite da 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima). Com a movimentação de aproximadamente R$ 400 mil, o leilão atraiu vários produtores de Roraima que se interessaram em iniciar a criação da raça no Estado.

O evento contou com 40 animais, 30 machos e 10 fêmeas, vindos do Estado do Mato Grosso do Sul diretamente para a Expoferr. Após uma viagem de 17 dias, os animais chegaram em ótima forma devido a alta capacidade de adaptação da raça.

A governadora Suely Campos falou do sucesso da feira e da participação dos produtores nos diversos atrativos de negócios que o evento oferece. “Os produtores são as estrelas maiores da Expoferr e este evento é para eles. É um momento de comemorar o sucesso da nossa feira que tem gerado muitos investimentos que vão circular na nossa economia”, destacou Suely.

O pecuarista Wagner Alvares, criador da raça desde 2011, foi o responsável por trazer os animais leiloados durante a Expoferr. Ele falou explicou que a raça é um gado rústico, precoce, dócil e facilmente adaptável a climas quentes e úmidos.

Ele destacou ainda as potencialidades do Estado para a pecuária, devido as grandes áreas de lavrado, propícias à criação de gado e enfatizou que os animais não encontrarão dificuldades em se adaptar ao clima local. “Roraima é a nova fronteira agrícola e com certeza será a nova fronteira genética também. O Estado tem um potencial imensurável para a pecuária nos próximos anos com a conciliação da lavoura, pecuária e floresta”, ressaltou.

Criador de gado há 20 anos, o pecuarista Paulo Ferreira adquiriu um animal da raça no leilão e se mostrou entusiasmado com a oportunidade de ser um dos precursores na criação da raça em Roraima. “A minha expectativa é de melhoramento genético, de poder contribuir para o nosso Estado, pois comprando um boi desta qualidade, estamos adquirindo genética boa, de qualidade, para que amanhã nós possamos usufruir desse investimento de hoje”, declarou Ferreira.

Ele ainda destacou que um gado desta qualidade traz expectativas muito positivas para os produtores, pois Roraima tem um grande potencial para a criação destes animais de alta qualidade e rápido retorno econômico.