Lei que obriga hospitais a comunicar casos de violência contra crianças reforça o ECA, diz juiz

A lei número 1.163, de autoria do deputado Valdenir Ferreira (PV), que determina que os hospitais públicos e privados do Estado de Roraima enviem comunicação ao Juizado da Infância e da Juventude e ao Ministério Público Estadual dos atendimentos médicos às crianças e adolescentes vítimas de violências física e sexual, reforça o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá celeridade as punições. Essa é a avaliação do juiz substituto da Vara da Infância e Juventude, Pedro Machado Gueiros.

Sancionada no dia 4 de janeiro deste ano, a lei obriga também que as clínicas médicas e odontológicas, postos de saúde e às farmácias, enviem comunicado quando fizer esse tipo de atendimento. “Apresentei esse projeto por entender que é de grande relevância para a nossa sociedade, por conta do alto índice de violência física e sexual praticada contra nossas crianças, e que muitas vezes não é comunicada aos órgãos competentes”, explicou Valdenir Ferreira.

O juiz Pedro Machado afirma que o Estatuto da Criança já prevê infração administrativa para esses estabelecimentos de saúde, quando deixarem de comunicar os casos aos órgãos que cuidam da área da infância e juventude. A legislação também é aplicável, inclusive, para as escolas da rede pública e privada de ensino.

“O ECA prevê uma pena pecuniária para quem não fazer essa comunicação. Essa lei estadual veio em boa hora, porque além de regulamentar e informar para a sociedade, também conferiu um prazo de 24 horas para que seja informado à polícia ou ao juiz da Vara da Infância e Juventude”, explicou.

Esse prazo de 24 horas fixado na legislação, ressaltou o juiz, reforça as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente para melhor cumprimento da lei, o que é um diferencial. “Agora com a sociedade informada, tendo uma lei estadual regulamentando o dispositivo do ECA, é necessário que todo mundo, que tem essa possibilidade de competência, informe sim a própria Polícia Civil e ao Juizado da Infância qualquer ocorrência de maus tratos em relação a criança e o adolescente”, ressaltou.

O magistrado reforça que a não comunicação implica em crime administrativo e multa prevista no ECA. “O sujeito responsável será punido com uma multa, que varia de um a 20 salários mínimos. Além disso, em caso de reincidência, é possível dobrar essa multa”, complementou.

Conforme a lei, nos casos em que o atendimento médico ocorrer fora do horário de expediente, a comunicação deverá ser feita por meio do serviço de plantão central ou através dos mecanismos de acionamento de plantonistas de sobreaviso. A comunicação só não deve ser feita quando a vítima, na hora do atendimento emergencial, estiver sob a custódia de policial plantonista.

Marilena Freitas