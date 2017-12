Legislativo inclui R$ 6 milhões na LOA para pagar progressões aos servidores da Enfermagem

O Poder Legislativo aprovou, por unanimidade, na última sessão ordinária do ano, realizada nessa quinta-feira, 28, uma emenda de R$ 6 milhões na Lei Orçamentária Anual (LOA) para pagamento de progressões salariais. Há dois dias parte significativa permaneceu nas galerias do plenário Deputada Noêmia Bastos, entoando gritos de guerra e empunhando faixas que pediam a inclusão das progressões na peça orçamentária para o exercício de 2018. A emenda vai beneficiar mais de 2,3 mil profissionais.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), ao abrir a sessão no período da tarde, avisou aos pares que a votação do orçamento só começaria após definida a emenda para pagamento das progressões, o que deixou os servidores bem animados. “O pagamento das progressões desses profissionais vem pelas mãos da Assembleia, pela força e união que nós construímos dentro da Casa. Vale a pena ver a alegria, ver o direito desses servidores ser respeitado. Resta agora a governadora (Suely Campos) cumprir a sua parte, fazer o seu trabalho e pagar todos os profissionais desta área”, disse Renier.

O presidente do Sindicato de Enfermagem, Melquisedeque Menezes, agradeceu ao Poder Legislativo à vitória e teceu críticas ao Poder Executivo, que pelo terceiro ano consecutivo enviava a peça orçamentária para Poder Legislativo sem contemplar os servidores da Enfermagem.

“Graças a Deus foi aprovada! Foi uma luta grande e quero agradecer principalmente à categoria que abraçou a causa e que acreditou no nosso trabalho. Queremos agradecer aos parlamentares, na pessoa do presidente Jalser Renier, porque desde 2015 lutávamos por essa aprovação e hoje temos a certeza que em 2018 o profissional da Enfermagem vai ser digno de ser chamado servidor público. É lamentável o Poder Executivo não ter nos contemplado. Desde 2015 buscávamos entendimentos junto à governadora, mas em nenhum momento nos deu abertura para colocarmos nossas demandas. Fomos lá várias vezes e nunca nos deu uma resposta plausível. Hoje fomos contemplados e valorizados via Assembleia Legislativa, e podemos comemorar porque a valorização chega a cada um dos profissionais da enfermagem”, afirmou Melquisedeque.

A categoria, segundo o sindicalista, não tem reajuste salarial desde 2016. “O governo não repassou o reajuste, então essas progressões, que agora são realidade porque estão garantidas na LOA, vem para melhorar o salário, o poder de compra do trabalhador, que nos últimos anos tem caído muito”, afirmou.

O salário de um auxiliar de enfermagem que hoje é de R$ 1.882,00, com a progressão, passará a ser de R$ 2.200,00; O de um técnico de enfermagem que é de R$ 1.998,00 vai para R$ 2.289,00; e o do enfermeiro, que está em R$ 3,9 mil, vai para R$ 4,5 mil. “Isso é um ganho garantido para o trabalhador através da LOA”, reforçou.

Maria do Rosário Almeida Vale, 49 anos, técnica de enfermagem, não sabia enquanto o salário iria aumentar, mas tinha certeza que a vida iria melhorar. “Para nós é muito importante o pagamento das progressões porque já esperávamos há muito tempo. Como o nosso salário vai aumentar, a tendência é a vida melhorar”, disse.

O técnico de enfermagem Rogério Marques, 40 anos, disse que o pagamento das progressões representa que o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCRR) vai valer na prática. “Há profissionais de 2004 que aguardavam esse reconhecimento, que ao longo do tempo trabalham arduamente nas unidades de saúde, que a cada dia ficam mais precárias pela falta de medicamentos e materiais em geral. Agora, esses profissionais irão para o trabalho, conscientes de que a remuneração que sustenta a família dele é mais digna”, afirmou.

Marilena Freitas