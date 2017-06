LDO de 2018 deve ser votada nesta quarta-feira na ALERR

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício 2018 pode entrar em votação nesta quarta-feira, 28, segundo o relator da matéria, deputado Jânio Xingu (PSL). O projeto foi analisado e aprovado na Comissão Permanente de Orçamento Fiscalização Financeira, Tributação e Controle, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, durante reunião nesta terça-feira, 27.

Segundo Jânio Xingu, a proposta original do Executivo recebeu sete emendas que, ainda de acordo com afirmações do relator, foram exaustivamente trabalhadas e discutidas junto a todos os deputados. “Dentre as emendas, podemos citar as sobras do Orçamento dos Poderes, como Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa de Roraima, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, e Ministério Público, que, de acordo com a proposta original, se ocorressem as sobras, elas seriam devolvidas aos cofres do Governo ao final do ano. Já com esta emenda, o que sobrar agora dentro do Orçamento de cada Poder, ficará no próprio fundo do órgão que poderá gerir o recurso de acordo com o planejamento”, explicou o relator.

Outra emenda apresentada ao projeto, segundo Jânio Xingu, diz respeito ao limite para crédito suplementar que poderá ser utilizado pelo Executivo em 2018. “O Governo poderá usar até 20% de crédito suplementar e deveremos fixar esse percentual na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo ano. O projeto já está aprovado em Comissão e deverá seguir a plenário amanhã [quarta-feira 28], para que possamos votar”, detalhou Xingu, ao considerar que as emendas são positivas. “Todos os deputados concordaram com as mudanças e que a LDO deverá ser aprovada por unanimidade em plenário, assim como ocorreu na Comissão de Finanças”, disse.

Sobre

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) compreende as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas para o exercício financeiro do ano subsequente. Dispõe ainda sobre critérios e normas que garantam o equilíbrio das receitas e despesas do Orçamento do Estado.

Tarsira Rodrigues